肥媽X黑妹相隔7年再合體開騷 邊唱邊跳拍攝百變造型海報

肥媽（Maria Cordero）與黑妹（李麗霞），於2017年舉行的「黑．媽媽笑住唱」演唱會反應熱烈，為了回饋樂迷支持，今年「媽妹」終於成功申請在12月13至14日於伊利沙伯體育館場地舉行「媽妹笑住唱 Part II」演唱會, 大家非常期待「媽妹」再度合作。
兩位「 媽妹」未開售即大欠飛債
肥媽興奮表示：「其實我哋一直都搵緊場地想開騷，始終開實體騷先能夠聽到觀眾歡呼聲，同佢哋互動，到時說嘅、唱嘅、跳嘅都會特別有能量呀！」而黑妹姐表示：「自上次『黑．媽媽笑住唱』演唱會，好多歌迷都話唔夠喉，又話要聽多啲我哋兩個合唱，我自己其實一樣咁期待呀！終於等到今次開騷。」由於兩位「 媽妹」身邊親朋好友紛紛表示要搶票支持，「媽妹笑住唱 Part II」演唱會未開售，兩位已經積下不少「飛債」！相信「媽妹」定必為全城帶來一場歡樂滿溢的音樂盛宴！有關演唱會的詳情及門票發售資料，將於10月14日在「媽妹笑住唱 Part II」記者會中公布。
而較早前，肥媽跟黑妹姐拍攝「媽妹笑住唱 Part II」海報，雖然當天的拍攝時間較長，但當影樓一播出勁歌，兩位「媽妹」馬上充滿能量，邊唱邊跳，完成整個拍攝。而今次演唱會主題以開心搞笑為主，故兩位當日拍攝的幾個造型都相當百變，而且充滿色彩，讓兩位「媽妹」難以取捨，最終選定的海報造型將於記者會中面世。