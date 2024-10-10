肥媽X黑妹相隔7年再合體開騷 邊唱邊跳拍攝百變造型海報

兩位「 媽妹」未開售即大欠飛債

肥媽興奮表示：「其實我哋一直都搵緊場地想開騷，始終開實體騷先能夠聽到觀眾歡呼聲，同佢哋互動，到時說嘅、唱嘅、跳嘅都會特別有能量呀！」而黑妹姐表示：「自上次『黑．媽媽笑住唱』演唱會，好多歌迷都話唔夠喉，又話要聽多啲我哋兩個合唱，我自己其實一樣咁期待呀！終於等到今次開騷。」由於兩位「 媽妹」身邊親朋好友紛紛表示要搶票支持，「媽妹笑住唱 Part II」演唱會未開售，兩位已經積下不少「飛債」！相信「媽妹」定必為全城帶來一場歡樂滿溢的音樂盛宴！有關演唱會的詳情及門票發售資料，將於10月14日在「媽妹笑住唱 Part II」記者會中公布。