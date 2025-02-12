胡定欣元宵節首貼男友合照曬恩愛 發展「姐弟戀」男方被爆是醫美醫生

現年43歲的胡定欣去年宣布正式「脫單」，結束8年的單身生活，而定欣對男友的身份一直保秘。今日（12日）有消息指，原來她的男友是圈外人，一名年輕有為的醫美醫生，更是公認的鑽石筍盤，由於男方對定欣愛護有加，所以二人亦不介意發展「姐弟戀」。至於牽紅線的人，並非「金牌媒人」林盛斌，而是定欣的跑友洪永城。

消息指男方是專業人士外，家境亦相當不錯，定欣不用開工的時間就會做「跟得女友」。至於，撮合定欣與男友的「媒人」原來是洪永城。洪永城與男方是好朋友，所以現時定欣與洪永城夫妻非常老友，四人不時約會，去年9月定欣43歲生日時，她與洪永城夫婦慶祝，網民已感奇怪他們何時如此熟落，亦有指當時醫生男友亦在場，雖然合照中未有露面，但枱上有4份餐具已洩密。

而農曆新年，定欣與男友及洪永城夫婦更一行四人齊去日本二世古滑雪。定欣與梁諾妍更被網民野生捕獲，但原來定欣的男友亦在場，只是為免男友身份曝光，二人在公眾場合保持距離；另外，「將軍澳福利會」袁偉豪、陳山聰等朋友圈的聚會，洪永城夫婦最近亦有份出席。此外，消息更指定欣的男友早年曾追求吳沚默。而在男友身份曝光後，定欣即在社交網首度公開與男友合照，並寫上：「親愛的，元宵節快樂！」相中見人二人在雪地滑雪，並帶上眼罩頭盔等雪具，雖然未見到男友的樣貌，但見男方搭着定欣的膊頭，而定欣更嘟起咀仔，可見二人非常恩愛，洪永成即以四個心心符號留言，袁偉豪亦表示：「求正面亮相照片。」