胡杏兒花個半月火速瘦身 中門大開曬bra-top亮相米蘭時裝周

去年一口氣拍了三部電視作品的杏兒，已經好一陣子無暇到外地出席時尚活動，剛好最近被品牌邀請到米蘭時裝節擔任座上客，難得出外鬆一鬆，不過為了此行卻要火速減肥。身在米蘭的杏兒說：「今次其中一個品牌的服裝，要駕馭那身衣服真的不容易，考起我！因為大褸裏面是一件很性感的bra-top，而且還露腰。之前新年期間給自己放縱，吃了很多，所以也擔心自己能否起程赴米蘭之前成功修身？幸好花了一個多月和運動之下總算過關！」

其實出席今次活動，杏兒只需要現身30分鐘，但卻努力花了一個半月瘦身，專業態度令人欣賞。中門大開的杏兒披上大褸，性感走在路上，貴氣非常，不時被途人投以艷羨目光，這三子之母，果然得天獨厚，保養得宜。

問到去年由年頭忙到年尾的杏兒，會否趁米蘭之行買心頭好，獎勵自己？她帶點可惜的說：「雖然自己好想趁機shopping，但連走兩個時裝show，時間上確實有點匆忙，而且即將又要為新的工作準備，只好下次再給自己補償。不過攝影師在街頭為我拍照時，寒風下剛好陽光普照，很享受這大自然的感覺，別有一番米蘭風味。」