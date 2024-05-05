胡楓澳門開騷想起兒時回憶 24位嘉賓名單完整曝光

《修哥無限楓騷演唱會2024》將於 5月18日在澳門倫敦人綜藝館舉行，適逢主辦單位之一「天星娛樂」行政總裁及資深製作人陳太陳淑芬，現正於澳門倫敦人舉辦《陳淑芬•星星相識 50 年•紀念展》，陳太藉此邀約修哥在這個紀念展中舉行個唱分享會，除一眾澳門傳媒和大學生代表外出席外，澳門旅遊局代局長程衛東先生和澳門文化局演藝發展廳文娛活動處代處長周佩雯女仕也有到場支持。
修哥︰不要怕從低做起
陳太憶述她認識了修哥已很久了，她說修哥充滿活力，肯提攜後輩，老、中青藝人也非常喜歡他，經常邀約他一起吃飯，她希望修哥個唱長做長有，因每次能參予修哥的演唱會是一種幸運和福氣，而且修哥非常細心，像她上次在香港和媒體聚餐發言時忘記戴上她的招牌墨鏡，修哥便即時告訴她。修哥則寄語年輕人不要怕從低層做起，最緊要對工作有熱忱，努力去做，自然會有成功的日子。
24位嘉賓助陣
修哥在分享會上表示他8、9歲時經常在假期時來澳門渡假，澳門帶給他很多兒時愉快回憶和親切感，能夠在此開個唱也是他的心願，因此今次在包括陳太在內破紀錄的 31 家主辦單位邀請下，他不用考慮便即時答應，並用了半年時間去預備。今次澳門個唱嘉賓名單更有 24 位嘉賓支持修哥參予演出，包括張家輝、福·祿·壽 (王祖藍、阮兆祥、李思捷)、羅蘭 、Maria Cordero、 Joe Junior、顧紀筠、 鄭丹瑞、斑斑、蘇永康、黎瑞恩、胡杏兒、何國材、鄧麗欣、周柏豪、王菀之、張繼聰、許靖韻、曾比特、龍婷、古淖文、譚輝智和顏米羔，陣容鼎盛和包羅萬有，老少咸宜，非常適合一家大細進場欣賞。
在分享會上同時播放了羣星祝賀視頻，當中林子祥和葉蒨文表示修哥超過 90 歲開個唱，真是無人能及，他倆更給修哥送上兩幅插畫，祝他的楓騒演唱會好風騒。王祖藍說：「修哥真係勁呀，唔好話九十幾歲啦，我四十幾歲都未必開到一場個人演唱會，真係羨慕。」李思捷說：「我一定要去，咁好玩嘅 party 點可以冇我哋三隻福祿壽。」楊千嬅說：「恭喜修哥你又再開演唱會，你一直是我們香港人一個很重要陪伴大家成長的人物，每一次你的演出也會為我們注入正能量，永遠也很樂觀和積極。」王苑之說：「我想看修哥在台上載歌載舞、風度翩翩和大唱金曲。」龍婷說：「我也很期待和修哥合唱，good show 。」大會也找了澳門當地市民和遊客為修哥個唱拍片打氣。