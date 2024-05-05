胡楓澳門開騷想起兒時回憶 24位嘉賓名單完整曝光

《修哥無限楓騷演唱會2024》將於 5月18日在澳門倫敦人綜藝館舉行，適逢主辦單位之一「天星娛樂」行政總裁及資深製作人陳太陳淑芬，現正於澳門倫敦人舉辦《陳淑芬•星星相識 50 年•紀念展》，陳太藉此邀約修哥在這個紀念展中舉行個唱分享會，除一眾澳門傳媒和大學生代表外出席外，澳門旅遊局代局長程衛東先生和澳門文化局演藝發展廳文娛活動處代處長周佩雯女仕也有到場支持。

修哥︰不要怕從低做起

陳太憶述她認識了修哥已很久了，她說修哥充滿活力，肯提攜後輩，老、中青藝人也非常喜歡他，經常邀約他一起吃飯，她希望修哥個唱長做長有，因每次能參予修哥的演唱會是一種幸運和福氣，而且修哥非常細心，像她上次在香港和媒體聚餐發言時忘記戴上她的招牌墨鏡，修哥便即時告訴她。修哥則寄語年輕人不要怕從低層做起，最緊要對工作有熱忱，努力去做，自然會有成功的日子。



24位嘉賓助陣

修哥在分享會上表示他8、9歲時經常在假期時來澳門渡假，澳門帶給他很多兒時愉快回憶和親切感，能夠在此開個唱也是他的心願，因此今次在包括陳太在內破紀錄的 31 家主辦單位邀請下，他不用考慮便即時答應，並用了半年時間去預備。今次澳門個唱嘉賓名單更有 24 位嘉賓支持修哥參予演出，包括張家輝、福·祿·壽 (王祖藍、阮兆祥、李思捷)、羅蘭 、Maria Cordero、 Joe Junior、顧紀筠、 鄭丹瑞、斑斑、蘇永康、黎瑞恩、胡杏兒、何國材、鄧麗欣、周柏豪、王菀之、張繼聰、許靖韻、曾比特、龍婷、古淖文、譚輝智和顏米羔，陣容鼎盛和包羅萬有，老少咸宜，非常適合一家大細進場欣賞。