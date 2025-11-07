熱門搜尋:
林作 壽司郎 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-11-07 12:17:41

胡楓羅蘭激吻照流出 EYT聚會爆出驚天秘密

分享：
羅蘭與胡楓不時孖公仔出席活動。（娛樂組攝）

羅蘭與胡楓不時孖公仔出席活動。（娛樂組攝）

胡楓（修哥）與羅蘭姐過去不時孖公仔出席活動，早前便齊齊在《歡樂今宵》的聚會上現身，適逢羅蘭姐今個月生日，眾人更送上蛋糕提早慶祝，非常開心。

當晚有份出席活動的台前幕後陸續分享當晚的照片，竟見到數張修哥跟羅蘭激咀的照片，令網民譁然。不禁聯想起數年前他們被瘋傳結婚，大陸媒體更指他們有感一把年紀已不在乎任何儀式，因此不會登記結婚，亦不會擺酒，只求彼此扶持共度餘生。

羅蘭姐與胡楓咀咀的影片於EYT晚宴上播出。（鍾偉強FB） 羅蘭姐與胡楓咀咀的影片於EYT晚宴上播出。（曾醒明FB） 羅蘭姐與胡楓的影片於EYT晚宴上播出。（曾醒明FB） 胡楓與羅蘭經常合作。 胡楓與羅蘭經常合作。 胡楓與羅蘭經常合作。 EYT活動上播出羅蘭與修哥AI的咀相，其中一幕便是來自這張圖片。 早年大陸傳媒瘋傳二人結婚。

修哥激咀羅蘭原來係⋯⋯

由於修哥一直都表示很愛已故的妻子，究竟何時咀羅蘭呢？幸好TVB前企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明透露是AI效果，並非真事。他寫道：「大會特別度身頒發『至尊喜劇孖寶』榮譽獎座予修哥和羅蘭姐，以AI製作一段兩人故事，歌曲幽默抵死，尤其AI創作的兩人擁抱熱吻纏綿鏡頭，簡直令人發噱，引發哄堂大笑。」

adblk5

那些照片不少來自二人的劇照，當中有去年播出的《妳不是她》。此劇由丁子朗、馮盈盈主演，其中一集聚焦在「最年長螢幕 CP」羅蘭＋胡楓擔正的「遲暮戀」。劇情講述阿信（丁子朗飾）嫲嫲月英（羅蘭飾），因在老人院亂放紙飛機，引來院長及院友家屬投訴。阿信女友夏莉（馮盈盈飾）介入事件後，發現嫲嫲並非亂拋垃圾，只是將紙飛機當作情書，並誓要送到愛人琛伯（胡楓飾）手上；為了向琛伯示愛，嫲嫲還經常夜探琛伯，最後因為琛伯開口承認「我想同月英去拍拖」，兩老終能如願拍拖。

羅蘭、胡楓「拍拖」相：

《妳不是她》劇照。 《妳不是她》劇照。 《妳不是她》劇照。 《妳不是她》劇照。 《妳不是她》劇照。