胡楓羅蘭激吻照流出 EYT聚會爆出驚天秘密

胡楓（修哥）與羅蘭姐過去不時孖公仔出席活動，早前便齊齊在《歡樂今宵》的聚會上現身，適逢羅蘭姐今個月生日，眾人更送上蛋糕提早慶祝，非常開心。
當晚有份出席活動的台前幕後陸續分享當晚的照片，竟見到數張修哥跟羅蘭激咀的照片，令網民譁然。不禁聯想起數年前他們被瘋傳結婚，大陸媒體更指他們有感一把年紀已不在乎任何儀式，因此不會登記結婚，亦不會擺酒，只求彼此扶持共度餘生。
修哥激咀羅蘭原來係⋯⋯
由於修哥一直都表示很愛已故的妻子，究竟何時咀羅蘭呢？幸好TVB前企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明透露是AI效果，並非真事。他寫道：「大會特別度身頒發『至尊喜劇孖寶』榮譽獎座予修哥和羅蘭姐，以AI製作一段兩人故事，歌曲幽默抵死，尤其AI創作的兩人擁抱熱吻纏綿鏡頭，簡直令人發噱，引發哄堂大笑。」
那些照片不少來自二人的劇照，當中有去年播出的《妳不是她》。此劇由丁子朗、馮盈盈主演，其中一集聚焦在「最年長螢幕 CP」羅蘭＋胡楓擔正的「遲暮戀」。劇情講述阿信（丁子朗飾）嫲嫲月英（羅蘭飾），因在老人院亂放紙飛機，引來院長及院友家屬投訴。阿信女友夏莉（馮盈盈飾）介入事件後，發現嫲嫲並非亂拋垃圾，只是將紙飛機當作情書，並誓要送到愛人琛伯（胡楓飾）手上；為了向琛伯示愛，嫲嫲還經常夜探琛伯，最後因為琛伯開口承認「我想同月英去拍拖」，兩老終能如願拍拖。