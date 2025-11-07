胡楓羅蘭激吻照流出 EYT聚會爆出驚天秘密

胡楓（修哥）與羅蘭姐過去不時孖公仔出席活動，早前便齊齊在《歡樂今宵》的聚會上現身，適逢羅蘭姐今個月生日，眾人更送上蛋糕提早慶祝，非常開心。

當晚有份出席活動的台前幕後陸續分享當晚的照片，竟見到數張修哥跟羅蘭激咀的照片，令網民譁然。不禁聯想起數年前他們被瘋傳結婚，大陸媒體更指他們有感一把年紀已不在乎任何儀式，因此不會登記結婚，亦不會擺酒，只求彼此扶持共度餘生。