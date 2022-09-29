膠戰 SSP｜Edan呂爵安如廁塞爆馬桶要肥腸徒手通渠 下月8日播出並將於尖沙咀設打卡位

由呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、岑珈其(Kaki)、劉沛蘅 (Hillary)、徐浩昌 (肥腸) 和黃正宜 (阿正) 6位膠人主持的ViuTV特備遊戲節目《膠戰 SSP》，原定於8月初推出，但因MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外而被抽起，節目延播兩個月後，將於下月8日(周六)晚上播出，而節目播畢後，遊戲中贏家與5位輸家的大合照，將於翌日(9日)登陸尖沙咀九龍公園巴士站燈箱，讓膠粉們打卡留念。
「通渠CP」換人？
在《膠戰 SSP——膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》中，6位膠人將會大玩夏日遊戲，透過4個遊戲爭奪穿著高級浴衣的資格。其中一個遊戲｢答咗嘢 試吓唔好撞｣，膠人需根據題目而寫出答案，如果答案與其他人不同便可得到一分，相反答案一樣就冇分。Edan被其他膠人踢爆，在上季《膠戰 S2》與眾人宿營時，重演《全民造星》十強到美國訓練的「塞爆廁」事件，Edan被膠人大爆如廁後堵塞馬桶，珈其形容成個廁所塞滿紙巾，美國之行由Jeremy(李駿傑)伸出通渠之手，這次則由肥腸徒手通渠，實行「通渠CP」大換人！
珈其企圖臨陣退縮
而另一個遊戲｢死都唔眼閉｣，6位膠人需要擘大雙眼望著鏡頭坐過山車，瞪開眼睛時間最長一位為勝出者。向來畏高的Edan露出經典驚青樣，不停大叫，而珈其比Edan更驚，多次企圖臨陣退縮，要隊員把他捉回來，而阿正就緊張到想大便，場面搞笑。
6膠浴衣合照大公開
在節目中，每個遊戲的勝出者都可得到扭蛋機會，而扭蛋機裡有不同的貼紙，集齊浴衣、扇、腰帶和木屐一套 4 款浴衣配件貼紙的膠人，為終極勝出者。在終極大合照時可穿上高級浴衣兼、站在C位影，而其他失敗者就只能穿上普通浴衣，畫上醜妝於大合照上出現。而這張終極大合照政會於10月9日至13日期間登陸尖沙咀九龍公園巴士站的燈箱，歡迎各位膠粉睇完節目，再去打卡留念。