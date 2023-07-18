膠戰S3｜Edan呂爵安認錯五月天石頭係鍾培生 5膠大懲罰被200磅肥腸碌過(多圖)

《膠戰S3》不經不覺已播了10集，本周來到倒數階段，適逢明日(19日)DSE放榜，昨晚(17日)播出的第11集以「膠戰人生膠叉點」為主題，Edan(呂爵安)、魏浚笙(Jeffrey)、岑珈其、黃正宜(阿正)、劉沛蘅(Hilary)和徐浩昌(肥腸) 6位膠人，分別化身幼稚園學生「雀仔」、「蕃薯」、「臻臻」、「正B」、「花花」和「奀豬」，接受「識吹好過識字」、「書中自有貼士喔」、「膠級文憑試」、「職場上位術事」、 「膠易現場」等「升呢」測試，其間Edan認錯五月天的石頭是鍾培生，其中被問到黃秋生、張家輝、鄭嘉穎、洪卓立、許廷鏗和C AllStar奪得「叱咤樂壇生力軍」獎的年份次序時，全部答錯；反而珈其在英文題上突破盲腸，被問到「Fat」和「Her」合併是甚麼字時，已為人父的他答對了是「Father」，成功大平反。