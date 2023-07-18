膠戰S3｜Edan呂爵安認錯五月天石頭係鍾培生 5膠大懲罰被200磅肥腸碌過(多圖)

《膠戰S3》不經不覺已播了10集，本周來到倒數階段，適逢明日(19日)DSE放榜，昨晚(17日)播出的第11集以「膠戰人生膠叉點」為主題，Edan(呂爵安)、魏浚笙(Jeffrey)、岑珈其、黃正宜(阿正)、劉沛蘅(Hilary)和徐浩昌(肥腸) 6位膠人，分別化身幼稚園學生「雀仔」、「蕃薯」、「臻臻」、「正B」、「花花」和「奀豬」，接受「識吹好過識字」、「書中自有貼士喔」、「膠級文憑試」、「職場上位術事」、 「膠易現場」等「升呢」測試，其間Edan認錯五月天的石頭是鍾培生，其中被問到黃秋生、張家輝、鄭嘉穎、洪卓立、許廷鏗和C AllStar奪得「叱咤樂壇生力軍」獎的年份次序時，全部答錯；反而珈其在英文題上突破盲腸，被問到「Fat」和「Her」合併是甚麼字時，已為人父的他答對了是「Father」，成功大平反。
碌碌肥腸大懲罰
肥腸取得終極勝利，得到「心中富有」的獎勵，其餘5膠要接受「地獄千斤罪之奴奴碌碌」的大懲罰，5人托著厚紙皮，要將肥腸從起點運到終點，懲罰開始前，珈其好奇問重，「肥腸，你可唔可以報一報你幾多磅？」原來肥腸重達89公斤(即195.8磅)，珈其聞言即彈起高呼苦笑：「差唔多兩百磅！」肥腸未坐上紙皮，5膠躺在地上已是一臉接受酷刑的痛苦表情，當肥腸正式碌過時，聽到5膠連聲慘叫聲，不斷表示歉意，「唔好意思，對唔住。」最搞笑是3位男膠忙著保護重要部位又要忍笑，連最大隻的Jeffrey都狀甚痛苦，阿正笑言這才是全集最辛苦的遊戲。