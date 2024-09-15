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娛樂
2024-09-15 14:42:47

自爆群組叫城寨殘兵 林峯預告胡子彤出道做歌手

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林峯澳門show，傾盡全力演出。

林峯澳門show，傾盡全力演出。

在電影《九龍城寨之圍城》有超水準表現的林峯、胡子彤，昨晚再度聚首，於林峯假澳門倫敦人舉行的《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》相聚。近日在馬來西亞開工的胡子彤表示，電影煞科後即刻趕抵澳門，雖然張文傑、劉俊謙亦各有各忙，但「城寨四少」確實建立出真感情，林峯稱：「我們四人有個通訊群組，Group名更叫『城寨殘兵』！」

 

胡子彤一向是唱得之人，林峯更忽然爆料，預告他將會加入樂壇，胡接著子彤即繼續大展歌喉，獨唱《風的形狀》，原來子彤家人都有到來捧場，獲得熱烈掌聲，令他發展歌唱事業打下一支強心針。林峯說：「喺九龍城寨你送咗個聖誕老人面具俾我，我而家送個糖果眼罩俾你。」林峯不但憑賣座電影《九龍城寨之圍城》的「陳洛軍」贏盡人氣，還結識到一班好兄弟，所以子彤決定百忙之中也要抽空出席。

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林峯爆胡子彤即將出道做歌手。 林峯自爆明年5月紅館show獲批，歌迷知道後即歡呼。 林峯稱，以後演唱會均會預農夫做嘉賓，兩人大表感激。

誤將歌迷呼林峯變農夫

除了胡子彤擔任嘉賓，林峯於周五場請來農夫任嘉賓，林峯他們的淵源出席逾萬人頒獎禮，在後台已聽到全場人不停大叫「農夫」，當出場才知表錯情，台下全是「林峯」燈牌，兩者發音相似就此結下不解緣，他還揚言：「以後開show都會請農夫到場見證，認真重情重義。

 

明年5月紅館獲批

對於每場均有歌迷要求他除衫，林峯則謂距離下次紅館演唱會尚有多月，笑言：「仲有半年時間俾我操，到時先至叫我除衫都未遲！死喇！自己俾個氹自己踩。」此外，林峯知道很多觀眾是專程從香港前來捧場，他被歌迷的熱情打動，忍不住爆料：「好喇，我而家正式宣布，出年5月紅館見！」透露已落實明年五月紅館檔期，全場立即瘋狂尖叫。

 

周秀娜特別過澳門撐林峯場。

周秀娜特別過澳門撐林峯場。

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