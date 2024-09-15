自爆群組叫城寨殘兵 林峯預告胡子彤出道做歌手

在電影《九龍城寨之圍城》有超水準表現的林峯、胡子彤，昨晚再度聚首，於林峯假澳門倫敦人舉行的《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》相聚。近日在馬來西亞開工的胡子彤表示，電影煞科後即刻趕抵澳門，雖然張文傑、劉俊謙亦各有各忙，但「城寨四少」確實建立出真感情，林峯稱：「我們四人有個通訊群組，Group名更叫『城寨殘兵』！」

胡子彤一向是唱得之人，林峯更忽然爆料，預告他將會加入樂壇，胡接著子彤即繼續大展歌喉，獨唱《風的形狀》，原來子彤家人都有到來捧場，獲得熱烈掌聲，令他發展歌唱事業打下一支強心針。林峯說：「喺九龍城寨你送咗個聖誕老人面具俾我，我而家送個糖果眼罩俾你。」林峯不但憑賣座電影《九龍城寨之圍城》的「陳洛軍」贏盡人氣，還結識到一班好兄弟，所以子彤決定百忙之中也要抽空出席。