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娛樂
2024-05-03 10:48:25

與王宗堯隔著玻璃談「傻糭」 王太一句話令老公眼濕濕

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Julia與王宗堯打理小食店的畫面，暫時已能留在腦海。

Julia與王宗堯打理小食店的畫面，暫時已能留在腦海。

王宗堯太太Julia日前在IG平台發文，分亨丈夫被囚至今3個月的感受，並預告兩夫妻經營的小食店將推出新產品。昨晚(2)JuliaIG公布推出端午裹糭套裝應節，命名為「傻人有糭福」，原來名字背後有洋蔥。

Julia在IG公布推出《傻人有糭福》套裝糭。 王宗堯夫妻經營的小食店推出《傻人有糭福》裹糭套裝。

講爛gag𠱁老婆

Julia以「係呀，我地賣傻呀」為題，分享與丈夫王宗堯籌備賣糭的過程，她寫道，「首先我寫信俾老闆話去探佢嘅時候同佢研究呢個項目。老闆一見到我，佢就笑住話哈哈哈哈糭好呀，賣傻呀，你知唔知呢啲人成日都將個糭字寫左做傻字，你知唔知呀？傻人有傻福啊……(下刪好多好多字繼續講緊爛gag) 」看著努力在囚的丈夫努力𠱁自己笑，Julia以笑回應，「隔住塊玻璃嘅我笑而不語……我諗……你呢啲咪叫傻囉……」

王宗堯夫妻經營的小食店，與友利冰室推出《傻人有糭福》裹糭套裝。 王宗堯夫妻經營的小食店，與友利冰室推出《傻人有糭福》裹糭套裝。 王宗堯夫妻經營的小食店，與友利冰室推出《傻人有糭福》裹糭套裝。

難再一家人食

gag後，Julia提議推出要大大隻糭，王宗堯反問：「大隻會唔會食唔晒……」Julia有感而發答道，「其實而家發覺冇乜嘢係好食得過同身邊嘅人食，一家人食……暫時我唔可以，但我希望其他人可以。所以大隻啲多啲人食啦，係一種福。」玻璃窗的另一邊，Julia形容：「佢對大眼睛即刻變得水汪汪，淨係答咗一句』。」接著，話題已無法延續。

Julia在IG公布推出《傻人有糭福》，並分享與老公王宗堯的「傻相」以示掛念。

Julia在IG分享與老公王宗堯的「傻相」，坦言：「好掛住佢」。

Julia感觸：好掛住佢

後來，王宗堯透過寫信提出要求「可唔可以make sure個傻入邊有蝦？因為佢想有哈哈哈哈哈。」老闆的要求，令Julia決定將今次項目命名為《傻人有糭福》，她不忘補充，「記得唔好同我講買咗會食唔晒，大不了到時喺Happy Belly度我同你地一齊食，反正我聽聞有班黐線朋友開咗一個 #關注王太體重小組， 到時叫埋佢哋落嚟望住我食。」並在後記提到，「特登揀咗呢啲相俾你哋睇吓咩叫傻，痴痴呆呆坐埋一枱，好掛住佢。」

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