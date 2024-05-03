與王宗堯隔著玻璃談「傻糭」 王太一句話令老公眼濕濕

王宗堯太太Julia日前在IG平台發文，分亨丈夫被囚至今3個月的感受，並預告兩夫妻經營的小食店將推出新產品。昨晚(2日)Julia在IG公布推出端午裹糭套裝應節，命名為「傻人有糭福」，原來名字背後有洋蔥。

講爛 gag 𠱁老婆 Julia以「係呀，我地賣傻呀」為題，分享與丈夫王宗堯籌備賣糭的過程，她寫道，「首先我寫信俾老闆話去探佢嘅時候同佢研究呢個項目。老闆一見到我，佢就笑住話『哈哈哈哈糭好呀，賣傻呀，你知唔知呢啲人成日都將個糭字寫左做傻字，你知唔知呀？傻人有傻福啊……』(下刪好多好多字繼續講緊爛gag) 」看著努力在囚的丈夫努力𠱁自己笑，Julia以笑回應，「隔住塊玻璃嘅我笑而不語……我諗……你呢啲咪叫傻囉……」

難再一家人食 糭 爛gag後，Julia提議推出要大大隻糭，王宗堯反問：「大隻會唔會食唔晒……」Julia有感而發答道，「其實而家發覺冇乜嘢係好食得過同身邊嘅人食，一家人食……暫時我唔可以，但我希望其他人可以。所以大隻啲多啲人食啦，係一種福。」玻璃窗的另一邊，Julia形容：「佢對大眼睛即刻變得水汪汪，淨係答咗一句『好』。」接著，話題已無法延續。