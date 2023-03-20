與許文軒談慈善演唱會 關心妍籌備推福音碟

關心妍 (Jade) 近日接受 TVB 娛樂新聞台節目《 StarTalk 》訪問，接受主播許文軒 (Edmond) 專訪，大談即將舉行慈善福音演唱會感受，她說：「相隔唔夠一年再喺紅館開騷，自己都估唔到。」

請共同信仰歌手任嘉賓

Jade稱，今次是用「妍亮生命慈善基金」入紙申請紅館，個唱係以福音歌曲為主，「其實福音歌曲係愛嘅傳遞，有洗滌心靈作用，自己好希望用呢個主題去做。要明買明賣，講清楚俾大家知，入到場未必有你哋想聽嘅慘情歌，但都會演繹一啲流行歌曲。」Jade演唱會會請自己欣賞，以及有共同信仰嘅歌手擔任嘉賓，「唔想變咗個雜錦演唱會，唔想每位嘉賓一人唱一首。我想每位嘉賓嚟到都有意思，每人喺每一Part都代表人生遇到嘅一啲問題，大家聽完之後可以得到啟發。」

社會需要洗滌心靈歌曲

談到久未推出福音唱片時，Jade指 2009年出過一張福音碟，並於伊館開騷是幫正生書院籌款，「之後未有再做，我唔想用福音碟嚟賺錢，唔想變成商業，想等到一個合適嘅機會先至再做。」她稱建立了自己的慈善基金，覺得需要有一些洗滌心靈的正面歌曲，「呢幾年慢慢開始製作，其實已經錄好咗幾首歌，但係一路都冇推出，亦冇諗過用呢啲歌派台，諗住做好晒先慢慢出，但撞啱今次開演唱會，所以就用咗其中一首歌曲《再見關惠文》變成自己今次主題曲。首歌好有意思，因為關惠文係自己嘅真名！」