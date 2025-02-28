艾美利亞變奏曲／紅豆／諾斯費拉圖／機動戰士／莎莉／當愛被遺忘時｜今期睇咩戲

艾美利亞變奏曲 懷才不遇的律師麗妲（素兒蘇丹娜 飾），她在某天意外接到心狠手辣的販毒集團首腦曼尼塔斯（卡拉蘇菲亞嘉絲康 飾）的委託，協助他實現一個改變人生的願望：徹底轉變為一位真正的女性，無論是心靈還是身體。麗妲傾盡全力去實現這個毒王女人夢，隨著曼尼塔斯變身為艾美利亞，她的全新人生即將展開。究竟等待著她的將是何種命運與挑戰？

紅豆 九龍城粵式糖水店「張興記」由張興和秀蓮夫婦三十年前白手興家，馳名紅豆沙服務街坊。長女承業嚮往飛翔，當了空服員。弟弟繼昌是個無憂無慮的大學生。典型的潮州家庭。 變故從母親突然中風成為植物人開始，一家陷入混亂。倔強的承業不忍父操勞，辭職回店幫手。大男人的張興不領情，在母親缺席下，三人不知如何相處。 九龍城要重建，地產商收樓令「張興記」面臨結業，加籍男友宇翔向承業求婚，希望與她移居加拿大... 在時代洪流下的「張興記」和承業，何去何從？

諾斯費拉圖 一名氣質獨特、即將成婚的年輕女子被鬼附身，而迷戀她的是隻可怕吸血鬼，那份癡戀造成了難以言喻的恐怖，女子會否向黑暗屈服？

機動戰士 Gundam GQuuuuuuX – Beginning- 女高中生天手讓葉偶遇難民少女娜安，隨即捲入非法機動戰士決鬥競技《軍團戰》當中。讓葉以「瑪秋」為名，駕駛著GQuuuuuuX與其他參賽者進行日復一日的激烈對戰。平靜的生活被打破，此時在兩人面前，出現一架被宇宙軍隊和警察兩方追捕的神秘機動戰士《高達》及其駕駛員──少年修治…

莎莉 養雞農婦惠君 (38歲)，與弟弟偉宏 (30歲) 一同管理雞舍。某日姪女心茹 (15歲) 擅自在惠君的手機安裝交友軟體，並幫惠君取了個洋名「莎莉 (Salli)」。不黯英文的惠君，偶然在交友軟體上認識了一名法國人「馬丁」，兩人在雲端上談起一場異國戀曲。 而這場異國戀曲，在村子裡引起熱議。所有人都說馬丁只是個騙子，但惠君相信她與馬丁的愛情真心絕對。直到某日，馬丁卻突然消失無蹤！為了證明馬丁真的存在，惠君決定出發去巴黎，親自去找馬丁……

當愛被遺忘時 當兄妹（智恩和基勳）知道母親患有阿茲海默症、為克服阿茲海默症及母親悲痛之愛，兄妹用親情和愛傳達。 "家庭不是由血緣組成的，而是由親情和愛組成的。" 智恩貪婪地想成為一名成功的偶像歌手，自己的思想中，築起了一道與家庭隔離的牆。這與基勳不同，他和母親在家鄉經營著一家麵館。 由於母親患有阿茲海默症，兄妹（智恩和基勳）之間的衝突，變得越來越嚴重，他們經常出言，互相傷害對方，而不是給予愛的機會。

原文刊登於 電影LOL