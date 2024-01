艾美獎2023｜《傳媒家族繼承人》封劇情類大贏家 包辦最佳劇集及視帝視后 (附得獎表)

第75屆艾美獎(Emmy Awards)從去年9月延至香港時間今日舉行頒獎禮,HBO劇集《傳媒家族繼承人》(Succession)賽前已先聲奪人,獲得27項提名之多,最終亦成為今屆盛會的大贏家。

《傳媒家族繼承人》最後一季屬各大頒獎禮大熱之作,一如所料掃走多項大獎,大熱獲得最佳劇情類劇集,打敗《龍之家族》(House of the Dragon)、《絕命律師》(Better Call Saul)、《王冠》(The Crown)、《最後生還者》(The Last of Us)多套人氣作品,《傳媒家族繼承人》還成為劇情類最佳導演及最佳編劇。