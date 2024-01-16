熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-16 12:55:48

艾美獎2023｜《傳媒家族繼承人》封劇情類大贏家 包辦最佳劇集及視帝視后 (附得獎表)

分享：
《傳媒家族繼承人》成為今屆艾美獎劇情類組別的大贏家，共獲六項殊榮。 (美聯社)

《傳媒家族繼承人》成為今屆艾美獎劇情類組別的大贏家，共獲六項殊榮。 (美聯社)

第75屆艾美獎(Emmy Awards)從去年9月延至香港時間今日舉行頒獎禮，HBO劇集《傳媒家族繼承人》(Succession)賽前已先聲奪人，獲得27項提名之多，最終亦成為今屆盛會的大贏家。

《傳媒家族繼承人》最後一季屬各大頒獎禮大熱之作，一如所料掃走多項大獎，大熱獲得最佳劇情類劇集，打敗《龍之家族》(House of the Dragon)、《絕命律師》(Better Call Saul)、《王冠》(The Crown)、《最後生還者》(The Last of Us)多套人氣作品，《傳媒家族繼承人》還成為劇情類最佳導演及最佳編劇。

Kieran Culkin憑《傳媒家族繼承人》開齋首次奪得艾美獎封最佳男主角。 出爐金球視后Sarah Snook再下一城，靠《傳媒家族繼承人》成為艾美獎劇情類最佳女主角。 (美聯社)

《傳媒家族繼承人》在今屆艾美獎中獲得六獎，Kieran Culkin憑該劇曾兩度獲提名艾美獎最佳男配角，而今屆首次角逐戲劇類視帝卻一擊即中，其劇中好拍檔Sarah Snook與Matthew Macfadyen亦獲得最佳女主角及最佳男配角，跟日前舉行的第81屆金球獎賽果一模一樣。

另一方面，劇情劇類最佳女配角，就由62歲的珍妮花哥麗治(Jennifer Coolidge)憑《白蓮會》(The White Lotus)奪得。

《傳媒家族繼承人》男星Matthew Macfadyen獲得最佳男配角。 (美聯社) 62歲珍妮花哥麗治憑《白蓮會》奪得劇情劇類最佳女配角。 (美聯社) 《傳媒家族繼承人》

第75屆艾美獎主要得獎名單

最佳劇情類劇集：《傳媒家族繼承人》

劇情類最佳男主角：Kieran Culkin《傳媒家族繼承人》

劇情類最佳女主角：Sarah Snook《傳媒家族繼承人》

劇情類最佳男配角：Matthew Macfadyen《傳媒家族繼承人》

劇情類最佳女配角：珍妮花哥麗治《白蓮會》

最佳喜劇類劇集：《大熊餐廳》

喜情類最佳男主角：Jeremy Allen White《大熊餐廳》

喜情類最佳女主角：Quinta Brunson《小學風雲》

喜情類最佳男配角：Ebon Moss-Bachrach《大熊餐廳》

喜情類最佳女配角：Ayo Edebiri《大熊餐廳》

最佳限定劇或電視電影：《齮齕人生》

限定劇或電視電影最佳男主角：Steven Yeun《齮齕人生》

限定劇或電視電影最佳女主角：黃艾莉《齮齕人生》

限定劇或電視電影最佳男配角：Paul Walter Hauser《黑鳥》

限定劇或電視電影最佳女配角：Niecy Nash-Betts《食人魔達默》

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受