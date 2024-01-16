艾美獎2023｜《傳媒家族繼承人》封劇情類大贏家 包辦最佳劇集及視帝視后 (附得獎表)

第75屆艾美獎(Emmy Awards)從去年9月延至香港時間今日舉行頒獎禮，HBO劇集《傳媒家族繼承人》(Succession)賽前已先聲奪人，獲得27項提名之多，最終亦成為今屆盛會的大贏家。
《傳媒家族繼承人》最後一季屬各大頒獎禮大熱之作，一如所料掃走多項大獎，大熱獲得最佳劇情類劇集，打敗《龍之家族》(House of the Dragon)、《絕命律師》(Better Call Saul)、《王冠》(The Crown)、《最後生還者》(The Last of Us)多套人氣作品，《傳媒家族繼承人》還成為劇情類最佳導演及最佳編劇。
《傳媒家族繼承人》在今屆艾美獎中獲得六獎，Kieran Culkin憑該劇曾兩度獲提名艾美獎最佳男配角，而今屆首次角逐戲劇類視帝卻一擊即中，其劇中好拍檔Sarah Snook與Matthew Macfadyen亦獲得最佳女主角及最佳男配角，跟日前舉行的第81屆金球獎賽果一模一樣。
另一方面，劇情劇類最佳女配角，就由62歲的珍妮花哥麗治(Jennifer Coolidge)憑《白蓮會》(The White Lotus)奪得。
第75屆艾美獎主要得獎名單
最佳劇情類劇集：《傳媒家族繼承人》
劇情類最佳男主角：Kieran Culkin《傳媒家族繼承人》
劇情類最佳女主角：Sarah Snook《傳媒家族繼承人》
劇情類最佳男配角：Matthew Macfadyen《傳媒家族繼承人》
劇情類最佳女配角：珍妮花哥麗治《白蓮會》
最佳喜劇類劇集：《大熊餐廳》
喜情類最佳男主角：Jeremy Allen White《大熊餐廳》
喜情類最佳女主角：Quinta Brunson《小學風雲》
喜情類最佳男配角：Ebon Moss-Bachrach《大熊餐廳》
喜情類最佳女配角：Ayo Edebiri《大熊餐廳》
最佳限定劇或電視電影：《齮齕人生》
限定劇或電視電影最佳男主角：Steven Yeun《齮齕人生》
限定劇或電視電影最佳女主角：黃艾莉《齮齕人生》
限定劇或電視電影最佳男配角：Paul Walter Hauser《黑鳥》
限定劇或電視電影最佳女配角：Niecy Nash-Betts《食人魔達默》