美國電視界盛事第76屆艾美獎頒獎禮於美國時間9月15日(香港時間今早)舉行，改編自英國小說家James Clavell暢銷代表作的《幕府將軍》(SHOGUN)，今年在黃金時段艾美獎(Primetime Emmy Awards)上打破紀錄共獲25項提名，在日前頒發的創意藝術艾美獎先拔頭籌已成為大贏家，成功拿下最佳混音、攝影、古裝、劇情類選角、視覺特效等14項殊榮，男女主角真田廣之、澤井杏奈等率領團隊現身紅地氈，賽前已被看好有機會奪下史上首部非英語的劇情類最佳劇集。

幕府將軍成今屆艾美獎大贏家

一如所料，《幕府將軍》成為今屆艾美獎的大贏家，一口氣拿下劇情類最佳劇集、最佳導演、最佳男主角及最佳女主角共四大獎，令真田廣之和澤井杏奈成為首度贏得艾美獎個人演技獎項的日本演員。63歲的真田廣之近年在荷李活闖出名堂，憑《幕府將軍》首次獲得艾美獎視帝，是繼《魷魚遊戲》(Squid Game)的李政宰後，屬艾美獎史上第二位亞洲視帝，他在台上一刻贏盡全場掌聲，他表示：「謝謝！oh my god！能有機會站在這裏是我的榮幸。」他也感謝一眾台前幕後工作人員，續說：「當我們聚在一起合作，能創造奇蹟，能創造更好的未來。」拍檔們在台下也不禁落淚及眼泛淚光，場面感動。