艾美獎2024｜Netflix話題作《馴鹿寶貝》封最佳迷你劇 包辦視帝及最佳女配角

全七集的《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)自今年4月上架引起話題，故事改編自蘇格蘭演員理查蓋德(Richard Gadd)聲稱被癡女跟蹤及騷擾4年的親身經歷，38歲重磅女星潔西卡甘寧(Jessica Gunning)在劇中演活角色Martha Scott，並在艾美獎上贏得迷你劇及電視電影類的最佳女配角。

潔西卡甘寧領獎自言像發夢

潔西卡甘寧上台領獎時，自言好似發夢一樣，發表感言時不忘多謝坐在台下的事件中男主角理查蓋德，又說：「謝謝你的信任，讓我成為你的Martha，我永遠不會忘記她，亦不會忘記你，不會忘記一切！多謝！馴鹿寶貝。」及後，當宣布迷你劇及電視電影類的最佳男主角時，理查蓋德打敗另一Netflix劇《雷普利》(Ripley)的安德魯斯科特(Andrew Scott)及《雪花高離奇命案》(Fargo)的Jon Hamm，全場報以熱烈掌聲，西裝外穿上蘇格蘭裙的理查蓋德上台領獎表現感觸，自言十年前從跌進人生低谷，今次是他人生首個最佳男主角殊榮，對於能站上台獲得電視界最大頒獎禮之一的獎項，令他更感珍惜。