艾蜜莉在巴黎｜第5季上架大玩意式風情 遊遍羅馬威尼斯景點硬銷靚衫靚景

由莉莉歌蓮絲(Lily Collins)主演的Netflix人氣劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily In Paris)本周有第5季上架，該系列自2020年推出後大受歡迎，今季劇集會有新演員加盟，包括Bryan Greenberg飾演一位定居羅馬的美國人Jake，角色為Emily提供另一種外派生活的參照視角，還有Michèle Laroque飾演的Yvette和Minnie Driver扮演的Princess Jane，刺激劇情發展更加豐富。 悼念病逝輔導演 除了主角Emily，《艾蜜莉在巴黎》一眾角色如Mindy、Alfie、Gabriel、Sylvie和丈夫Laurent的感情關係均面對全新挑戰，也著重於長情友誼和跟對方忠誠的重點，同時間也反映到現時社交網有反面影響。由於47歲輔導演Diego Borella在意大利拍攝時因心臟病逝世，劇集中亦特別向他作出悼念。

Eugenio Franceschini飾演的Marcello與女主角莉莉歌蓮絲同樣吸睛。

向 金枝玉葉致敬 今季《艾蜜莉在巴黎》交代到Agence Grateau的生意由巴黎拓展到意大利羅馬，Sylvie有意把羅馬的分公司由Emily一手打理。Emily在第5季迎接羅馬新生活，不久已發現跟巴黎的文化大有不同，必須面對各種適應及工作上的各樣難題。感情方式，Emily和意大利著名家族成員Marcello墮入愛河，劇集今次又是標榜靚衫靚景，並帶觀眾走勻羅馬著名景點Santa Maria del Priorato(修道院聖母堂)、Hotel de Russie、Piazza Mincio、Piazza della Minerva(米娜瓦廣場)，也加插了意大利經典的長枱晚餐場面，充滿意式風情，更向柯德莉夏萍(Audrey Hepburn)的1953年經典電影《金枝玉葉》(Roman Holiday)致敬。

用名曲 配合劇情 今季《艾蜜莉在巴黎》繼續滿足各位愛睇靚衫的粉絲們，角色們分別穿上Fendi、Missoni、Dolce & Gabbana、Gucci、Valentino和Moschino各大牌時裝，劇集的服裝設計師Marilyn Fitoussi絕對功不可沒，這位時裝教母把50年代意大利的時裝風格和大膽的顏色配搭呈現在故事當中，充份表達出角色的鮮明形象，為Emily打造出的新look更添成熟味道。劇中也用上多首名曲如Cheryl Lynn的《Got To Be Real》、French 79的《You Always Say》及其他歌曲配合劇情，實在花上不小心思。 隨著劇情由羅馬發展到威尼斯，當中觀眾亦欣賞到當地著名的威尼斯聖露西亞火車站、里阿爾托橋、聖若望及保祿廣場、Hotel Danieli和威尼斯大運河，單是睇景已令人目不暇給。劇集一幕時裝表演更處於威尼斯高水位(Acqua alta)時發生，在短短的故事中充份表達到威尼斯的風情和文化。 記者Lilly Lui洛杉磯報道