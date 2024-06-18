芯駖專訪｜曾埋怨不在幸福家庭成長 ：必須比別人多點努力(有片+多圖)

自認任性 推廣東話跳唱 原來Sumling在 COLLAR完成3月的首個演唱會後，某日收到音樂總監謝國維給她兩首demo，一快一慢，但她一聽已愛上快歌，並決定落實出solo。她坦言，起初對方建議先出的慢歌，給樂迷芯駖唱慢歌的驚喜，「但任性的芯駖走了出來，作為一個跳舞的人，希望第一首作品是跳唱歌，我也想為廣東話歌的跳唱歌提供多一首選擇。」新歌黑白MV型格有態度，俐落舞步不失性感，配合寸爆眼神，教人眼前一亮，芯駖從構思到拍攝及後期都跟到足，她興奮表示，「我覺得是大開眼界，好像一群人去做一件很厲害的雕塑，面世的感覺是大家都有份雕琢它。」 令母親擔心感心噏 李芯駖曾透露母親看劇集《法與情》才得知女兒已出道做藝人，回想3年前孤注一擲參加《造星》，如今拍劇入屋並推出個人單曲，可算是給母親一個交代吧？Sumling回應指母親不太在乎名利，最擔心是女兒的健康，「其實我都有點心噏，她知我因演唱會受傷，同我朋友講可唔可以唔做呢份工，不如普通打份工，單身都冇問題，唔好做好易受傷嘅行業。我朋友話芯駖想家人支持就開心，所以媽冇同我講。」

沒想過為自己爭口氣 《SPYLING》由T-Ma監製、林寶填詞，她感激T-Ma不但發掘她唱中高音的能力，更讓她唱出寸爆的我有我態度，貼合林寶歌詞的隱喻，並提醒她只要做好本分，毋須介意流露真我，「就算做幕前都不要迷失，如果要扮演不同角色或考量太多，我的作品就會失真，不是屬於自己的作品。當然做幕前有很多要考慮，但最重要是自己的出發點，堅持自己的理念。」她坦言初出道時為怕有錯失，經常維持繃緊狀態，但跟經理人分享後，漸發現要接受自已的不同面向，「有好有唔好，有肥有瘦，全都是我。」現年38歲的Sumling曾被嫌年紀大，影響COLLAR發展，但問她可感到爭氣？「有些朋友DM說我爭氣，但這不是我出歌的目的，我唔太鍾意重複，想試新東西，望能為觀眾帶來一些新想法。」 靠畫帽賺錢交補習費 Sumling曾在節目《日本Gao芯假期》透露，成長於破碎家庭，因家人終日吵鬧打架，不時驚動警察找上門，曾有過一段躲藏在衣櫃裡的日子，靠望著櫃裡的熒光星星貼紙，天馬行空的想像度過悲慘童年。她坦言小學至初中階段也曾埋怨，因家境問題要放棄跳舞，「以前會羨慕別人可以去旅行，羨慕有屋企人交學費。」但匱乏的成長背景，訓練她自省和解難能力，「我自知能力不算很高，不似別人有高天份或家有很多資源，所以我必須比別人多一點努力。」當年會考視覺藝術科取得A級佳績，讀高中時沒錢交補習費，她就努力打工儲錢，「我曾試過在帽子上畫畫，以200至300元拍賣，甚至有公司為我代理，賣了近30頂帽，高考前賺了幾千元，足夠付補習費，好開心。」結果芯駖順利入讀浸大的視覺藝術學系。