芯駖專訪｜曾埋怨不在幸福家庭成長 ：必須比別人多點努力(有片+多圖)

COLLAR成員李芯駖(Sumling)於2021年的《全民造星IV》奪得第4名，以35歲之齡成為女團成員，被封「女人天花板」，同時也因年齡受到不少質疑。出道逾兩年，芯駖擔任主持大方得體，首拍劇集《法與情》亦表現自然，今年她推出首支個人單曲《SPYLING》，繼邱彥筒(Marf)和陳泳伽(Winkia)後成為第三位單飛成員，新歌以特務比喻日常生活中，掩飾真我的行為。在MV中真空上陣「芯門大開」的她，敞開心扉，分享破碎家庭成長，如何將埋怨轉化為成長養份。
自認任性 推廣東話跳唱
原來Sumling在 COLLAR完成3月的首個演唱會後，某日收到音樂總監謝國維給她兩首demo，一快一慢，但她一聽已愛上快歌，並決定落實出solo。她坦言，起初對方建議先出的慢歌，給樂迷芯駖唱慢歌的驚喜，「但任性的芯駖走了出來，作為一個跳舞的人，希望第一首作品是跳唱歌，我也想為廣東話歌的跳唱歌提供多一首選擇。」新歌黑白MV型格有態度，俐落舞步不失性感，配合寸爆眼神，教人眼前一亮，芯駖從構思到拍攝及後期都跟到足，她興奮表示，「我覺得是大開眼界，好像一群人去做一件很厲害的雕塑，面世的感覺是大家都有份雕琢它。」
令母親擔心感心噏
李芯駖曾透露母親看劇集《法與情》才得知女兒已出道做藝人，回想3年前孤注一擲參加《造星》，如今拍劇入屋並推出個人單曲，可算是給母親一個交代吧？Sumling回應指母親不太在乎名利，最擔心是女兒的健康，「其實我都有點心噏，她知我因演唱會受傷，同我朋友講可唔可以唔做呢份工，不如普通打份工，單身都冇問題，唔好做好易受傷嘅行業。我朋友話芯駖想家人支持就開心，所以媽冇同我講。」
沒想過為自己爭口氣
《SPYLING》由T-Ma監製、林寶填詞，她感激T-Ma不但發掘她唱中高音的能力，更讓她唱出寸爆的我有我態度，貼合林寶歌詞的隱喻，並提醒她只要做好本分，毋須介意流露真我，「就算做幕前都不要迷失，如果要扮演不同角色或考量太多，我的作品就會失真，不是屬於自己的作品。當然做幕前有很多要考慮，但最重要是自己的出發點，堅持自己的理念。」她坦言初出道時為怕有錯失，經常維持繃緊狀態，但跟經理人分享後，漸發現要接受自已的不同面向，「有好有唔好，有肥有瘦，全都是我。」現年38歲的Sumling曾被嫌年紀大，影響COLLAR發展，但問她可感到爭氣？「有些朋友DM說我爭氣，但這不是我出歌的目的，我唔太鍾意重複，想試新東西，望能為觀眾帶來一些新想法。」
靠畫帽賺錢交補習費
Sumling曾在節目《日本Gao芯假期》透露，成長於破碎家庭，因家人終日吵鬧打架，不時驚動警察找上門，曾有過一段躲藏在衣櫃裡的日子，靠望著櫃裡的熒光星星貼紙，天馬行空的想像度過悲慘童年。她坦言小學至初中階段也曾埋怨，因家境問題要放棄跳舞，「以前會羨慕別人可以去旅行，羨慕有屋企人交學費。」但匱乏的成長背景，訓練她自省和解難能力，「我自知能力不算很高，不似別人有高天份或家有很多資源，所以我必須比別人多一點努力。」當年會考視覺藝術科取得A級佳績，讀高中時沒錢交補習費，她就努力打工儲錢，「我曾試過在帽子上畫畫，以200至300元拍賣，甚至有公司為我代理，賣了近30頂帽，高考前賺了幾千元，足夠付補習費，好開心。」結果芯駖順利入讀浸大的視覺藝術學系。
與粉絲互勉 最大原動力
升讀大學後，芯駖重拾對跳舞的熱誠，將所有兼職收入都用來學跳舞，曾經窮到無錢交宿費，「因為跳舞要交學費，試過有3個星期冇交hall fee，學長追數；室友打電話問我點解無錢唔同佢講，原來佢已幫我交咗，之後我慢慢還俾佢。」 成長路上遇過的善心人，教她珍惜所擁有的一切，也不介意分享成長經歷，望能感染別人，「其實不覺得自己特別慘，很多人DM我，他們小時候的經歷更恐怖，只不過我可在幕前分享，如何捱過或轉化這些壓力成為動力。」芯駖憶述曾在電台遇上一位女士，對方受她的追夢經歷影響，決意參加歌唱比賽，請Sumling為她加油，「其實有時我給粉絲力量，她又給我力量，這樣互相扶持向前走，這種互動都幾好，也是我面對壓力仍繼續走下去的原動力。」
剖白感情世界
自幼熱愛跳舞的芯駖，曾受家境問題放棄跳舞，讀大學才開始從後趕上追夢，如今已成為跳唱女團成員，38歲的她感情世界又如何？「其實大學畢業好專心跳舞，想快點成為專業舞者，那幾年開始有感情事發生，但我未準備好拍拖。」她坦言也曾歸咎於原生的破碎家庭，但向來性格愛尋根究柢，藉閱讀反省，「以前有一個階段比較負面，為甚麼我不在一個幸福的家庭長大，但逐漸發現就算幸福家庭長大，都有很多問題，問題不在你家庭是否幸福，實是自己懂不懂得將問題變成養分，或者是自己不懂珍惜所擁有，後來開竅，覺得其實是自己問題，才會分手收場。」故此對過去不感惋惜，縱使仍然單身，Sumling回想能加入女團、跳舞唱歌，做自己喜歡的事已很開心，不覺自己欠甚麼。
文：Grace 攝：蘇文傑
地點：No.5 Studio
髮型：Ricky Lam
化妝：Cathy Zhang
造型：Daniel Cheung
服裝：Helmut Lang from Lane Crawford and Isabel Marant, APM Monaco(飾物)