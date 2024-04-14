芷珊約您｜許志安首談「安心事件」 直認是一世傷疤

許志安在《芷珊約您》被問到安心事件對他的打擊。

黎芷珊主持的全新節目《芷珊約您》將於4月21日推出，逢星期日晚上9點半翡翠台播映。為了精益求精及為觀眾帶來全新面貌的訪談節目，芷珊今次破天荒推出紀錄式訪談節目《芷珊約您》，碌盡人情卡廣邀在樂壇舉足輕重的7位代表人物，張敬軒、楊千嬅、王嘉爾、溫拿、草蜢、許志安及陳慧琳，並跟著他們先後走訪紐約、上海、澳門、馬來西亞、高雄、及廣州等不同地方，以跟拍形式貼身直擊7大歌手/組合舉行世界巡迴演唱會時台上台下的珍貴點滴。

早前無綫官方社交網陸續釋出7大單位嘉賓的精彩預告片，在許志安的一集，預告片見黎芷珊問許志安：「你最灰嗰段時間，你對自己將來嘅事業仲有冇期望呢？」許志安一臉凝重並指：「唔夠膽講期望！啱啱呢個演唱會，我覺得最大唔同嘅係，即係我覺得初心係好重要，就算而家個台有幾細，我都唔怕，總之一響聲，我就有信心唱得最好。」當談到「安心事件」對他的打擊，安仔坦言是「一世的傷疤」。

談到能夠請到這麼多位樂壇頂級歌手擔任嘉賓，出名在娛圈人脈甚廣的芷珊笑言亦有「食檸檬」時候，原因與「紀錄片」拍攝形式有關：「有啲歌手嚇親，因為全程要跟住，但我就係想有變化，所以最終唔成事。同埋嗰陣係疫情尾聲，有啲歌手仲會戴口罩，同埋除咗開騷其餘時間都留喺酒店，比較難配合拍攝。」加上每位歌手檔期不同，演唱會後台又多「神秘禁地」，洽談過程絕對是一大挑戰，芷珊說：「雖然台後好多嘢拍，但有啲嘢唔穿得，要一路同嘉賓嗰邊傾。」

芷珊又揚言節目「咩都有得睇」，訪談內容除圍繞事業、家庭、私人生活，還會探討社會話題。談到為何能贏得如此多藝人信任，芷珊笑指除了事前要花功夫做功課，對受訪者有深入及清晰的了解外，還必須與對方事前有充分溝通：「我訪問前會再同佢哋傾吓偈先，畀佢哋知我嘅方向係點、希望件事出嚟係點，等佢哋有信心，就會好放心、好坦白咁同我盡訴心中情。」