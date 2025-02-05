英國男團New Hope Club宣布解散 結束9年組合生涯

英國三人男團New Hope Club宣布即將解散，消息讓一眾fans感到惋惜。New Hope Club團員昨晚凌晨透過官方社群媒體發文，感謝fans的支持，他們稱：「你們給了我們實現夢想的機會，對此我們將永遠心存感激。」他們又指fans一直陪伴著他們走每一步，「你們對New Hope Club的支持、喜愛和信任，真的改變了我們的生活。」
他們又回顧與fans共同度過的美好回憶，提到每一個演唱會夜晚，都充滿了音樂、歡笑和喜悅，又強調演出最美好的部分，就是fans們的陪伴，並解釋近月一直保持沉默的原因，表示：「經過深思熟慮，我們決定解散New Hope Club，各自探索個人更多事與物。」
New Hope Club又強調：「這並不是告別，New Hope Club永遠是我們的一部分，但現在我們每個人都想走自己的路和夢想。」他們稱團員間彼此友誼依然牢固，將會在未來繼續支持對方，表示對即將發生的事情感到興奮，期待在合適的時候與fans分享更多消息：「感謝你們的支持，陪伴我們一起踏上這段跨越過去、現在和未來的不可思議旅程。」
New Hope Club 由 George Smith、Blake Richardson 和 Rhys Bibby 於2015年組建，他們先是在YouTube上翻唱The Vamps的《Wake Up》而受到各界注意，累積了一定知名度後，於2017年1月推出了第一首單曲《Perfume》，5月推出第一張EP《Welcome to the Club》。
2020年，他們的專輯《New Hope Club》在英國專輯榜上排名第5，首次引起廣泛關注。去年12月，他們前往韓國舉行名為《A New Hope Club Christmas in Seoul》的音樂會，這亦是他們最後一次公開演出。