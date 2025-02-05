英國男團New Hope Club宣布解散 結束9年組合生涯

英國三人男團New Hope Club宣布即將解散，消息讓一眾fans感到惋惜。New Hope Club團員昨晚凌晨透過官方社群媒體發文，感謝fans的支持，他們稱：「你們給了我們實現夢想的機會，對此我們將永遠心存感激。」他們又指fans一直陪伴著他們走每一步，「你們對New Hope Club的支持、喜愛和信任，真的改變了我們的生活。」

他們又回顧與fans共同度過的美好回憶，提到每一個演唱會夜晚，都充滿了音樂、歡笑和喜悅，又強調演出最美好的部分，就是fans們的陪伴，並解釋近月一直保持沉默的原因，表示：「經過深思熟慮，我們決定解散New Hope Club，各自探索個人更多事與物。」