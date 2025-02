英國男團New Hope Club宣布解散 結束9年組合生涯

New Hope Club又強調:「這並不是告別,New Hope Club永遠是我們的一部分,但現在我們每個人都想走自己的路和夢想。」他們稱團員間彼此友誼依然牢固,將會在未來繼續支持對方,表示對即將發生的事情感到興奮,期待在合適的時候與fans分享更多消息:「感謝你們的支持,陪伴我們一起踏上這段跨越過去、現在和未來的不可思議旅程。」

New Hope Club 由 George Smith、Blake Richardson 和 Rhys Bibby 於2015年組建,他們先是在YouTube上翻唱The Vamps的《Wake Up》而受到各界注意,累積了一定知名度後,於2017年1月推出了第一首單曲《Perfume》,5月推出第一張EP《Welcome to the Club》。