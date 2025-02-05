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娛樂
2025-02-05 15:05:00

英國男團New Hope Club宣布解散 結束9年組合生涯

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英國男團New Hope Club，於2015年組建。

英國男團New Hope Club，於2015年組建。

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英國三人男團New Hope Club宣布即將解散，消息讓一眾fans感到惋惜。New Hope Club團員昨晚凌晨透過官方社群媒體發文，感謝fans的支持，他們稱：「你們給了我們實現夢想的機會，對此我們將永遠心存感激。」他們又指fans一直陪伴著他們走每一步，「你們對New Hope Club的支持、喜愛和信任，真的改變了我們的生活。」

他們又回顧與fans共同度過的美好回憶，提到每一個演唱會夜晚，都充滿了音樂、歡笑和喜悅，又強調演出最美好的部分，就是fans們的陪伴，並解釋近月一直保持沉默的原因，表示：「經過深思熟慮，我們決定解散New Hope Club，各自探索個人更多事與物。」

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New Hope Club於韓國舉行名為《A New Hope Club Christmas in Seoul》的音樂會，是他們最後一次公開演出。 New Hope Club成員有扎實樂器演奏功架。 New Hope Club昨晚宣布結束組合9年生涯。 New Hope Club指，成員們各自有新發展，有新消息會即刻宣布。

New Hope Club又強調：「這並不是告別，New Hope Club永遠是我們的一部分，但現在我們每個人都想走自己的路和夢想。」他們稱團員間彼此友誼依然牢固，將會在未來繼續支持對方，表示對即將發生的事情感到興奮，期待在合適的時候與fans分享更多消息：「感謝你們的支持，陪伴我們一起踏上這段跨越過去、現在和未來的不可思議旅程。」

New Hope Club George SmithBlake Richardson Rhys Bibby 2015年組建，他們先是在YouTube上翻唱The Vamps的《Wake Up》而受到各界注意，累積了一定知名度後，於20171月推出了第一首單曲《Perfume》，5月推出第一張EPWelcome to the Club》。

2020年，他們的專輯《New Hope Club》在英國專輯榜上排名第5，首次引起廣泛關注。去年12月，他們前往韓國舉行名為《A New Hope Club Christmas in Seoul》的音樂會，這亦是他們最後一次公開演出。

New Hope Club成員有扎實樂器演奏功架。 New Hope Club於韓國舉行名為《A New Hope Club Christmas in Seoul》的音樂會，是他們最後一次公開演出。 New Hope Club昨晚宣布結束組合9年生涯。 英國男團New Hope Club，於2015年組建。 New Hope Club指，成員們各自有新發展，有新消息會即刻宣布。

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