英國直擊！陳卓賢Ian飛抵倫敦為巡唱準備 Hellosss接機大叫Good Show

陳卓賢Ian世界巡唱《IAN CHAN 'TEARS' IN MY SIGHT SOLO CONCERT》正式展開，首站倫敦將於3月12日在倫敦OVO Arena Wembley舉行。Ian在英國時間近7時許步出機場，同行還有香港的工作人員，在場已經有大批Hellosss接機，當地航空公司及機場工作人員為Ian開路，香港工作人員亦不停作呼籲大家不要跑，Hellosss都保持冷靜及有秩序，而在場的外國人亦不忘舉機拍下情況。

Hellosss為Ian打氣 Ian手帶一個大型行李袋，戴住cap帽及口罩，邊行邊跟在場的Hellosss揮手，Hellosss沿途不停大叫「加油」、「Good Show」、「辛苦晒」！Ian在香港出發時，同樣獲大批Hellosss送機，當時他向傳媒表示音樂總監莊少榮(細榮)不會同行，但大家保持聯絡，而他一直視方大同為偶像，被問到演唱會可有致敬環節，他就表示「拭目以待」。

今次Ian成為首位鏡仔舉行海外巡唱，大會亦隆重其事，在倫敦幾個人流甚多的地鐵站賣下巨型廣告作宣傳，同時供Hellosss打卡。至於Ian的歌迷會英國分部為迎接偶像來臨，Hellosss們在Piccadilly Circus 站外設立應援屏幕廣告，讓大家可以打卡。