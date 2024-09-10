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娛樂
2024-09-10 21:10:59

英國跳水王子Tom Daley來港 甘比晒合照網民期待二人出聯乘

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英國跳水王子Tom Daley與老公Dustin Black來港出席活動！

英國跳水王子Tom Daley與老公Dustin Lance Black來港出席活動！

英國跳水王子Tom Daley與老公Dustin Lance Black悄悄來到香港出席活動，Tom DaleyIG story先貼出會展一帶景色透露自己身在香港，其後他再上載在無邊際泳池上水的影片，估計他身在香港瑰麗酒店。及後他再分享在M+博物館參觀「A.A.村上：浮游之境」沉浸式裝置的影片。不少網民見到Tom Delay在港之後，大為興奮，更揚言要到對方所屬的酒店等候，盼能影到合照。

Tom Daley透露自己身在香港。 Tom Daley似乎是入住了香港瑰麗酒店。 英國跳水王子Tom Daley與老公Dustin Lance Black悄悄來到香港出席活動。 英國跳水王子Tom Daley與老公Dustin Lance Black悄悄來到香港出席活動。 Tom Daley似乎是入住了香港瑰麗酒店。 英國跳水王子Tom Daley與老公Dustin Lance Black悄悄來到香港出席活動。 英國跳水王子Tom Daley與老公Dustin Lance Black悄悄來到香港出席活動。

富商劉鑾雄(大劉)的太太甘比陳凱韻在IG公開二人的合照，甘比在照片中笑到四萬咁口，表示沒有想過可以與對方見面及很開心可以跟對方交談。由於甘比近年也愛上編織，與Tom Daley的興趣一樣，大家也不時在網上分享自己的編織作品及成立品牌，連黃建東亦不禁稱他們是「世紀 crossover 」！有不少網民期待二人可以推出聯乘產品，更替甘比遇到同道中人感到高興。

甘比送上自己編織的蛋撻及花束送給Tom DaleyDustin Lance Black，她留言表示希望可以令鈎織、編織推廣至全世界，變得愈來愈受歡迎。她更透露二人非常喜歡她織的蛋撻及花束。

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甘比送上大蛋撻及花束，並透露對方很開心收到這兩樣針織物。 甘比送上大蛋撻及花束，並透露對方很開心收到這兩樣針織物。 甘比送上大蛋撻及花束，並透露對方很開心收到這兩樣針織物。

今次Tom Daley是應邀出席2024香港國際慈善論壇的閉幕講座，主題名為「鼓舞『樂動人生』︰應如何理解對藝術和體育的投資？」一連兩日的論壇，雲集來自世界各地的知名慈善家、業界領袖、政策執行者、非政府組織和專家互相交流，分享真知灼見，探索如何將慈善力量轉化為實在和可持續的影響。

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