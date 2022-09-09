英女王逝世｜兩度訪港直入公屋 張國榮與英女王握手

英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。她25歲登基，在位70年，是世上在位時間最長的君主。過去她曾會見多個國家領導人，她也是英國遊歷最多的君主，在不同地方到訪120次，更曾兩度訪港，分別是1975年及1986年，兩次都是3日行程。英女王當時與菲臘親王及隨行人員到訪的地方，與民眾的距離非常近，只與市民一繩之隔，期間更有人出手輕撫女王面頰。

首次訪港時，英女王等人到中環嘉咸街路邊攤，跟小販了解物價，又問路邊的市民會煮甚麼。之後又到摩士公園游泳池及愛民邨等，當年她更走入康民樓六樓一戶鄧姓的單位參觀，鄧家派出細女向英女王獻花，而英女王在離開前，特意在鄧家的字畫簽名留念。當時整個愛民邨都擠滿民眾，人人都希望找到有利位置一睹英女王英姿。此外，她亦到訪過紅磡火車站、跑馬地快活谷、荃灣新市鎮、葵涌貨櫃碼頭、香港大學及香港仔避風塘。

英女王1975年訪港情況

86年 再度訪港

1986年英女王再度訪港，此行她先後到訪立法局大樓、滙豐總行大廈、香港理工學院、香港會議展覽中心、沙田馬場等，同時亦像首次訪港一樣，到沙田公屋隆亨邨探訪其中一個家庭，了解香港普羅大眾的生活。其後她與菲臘親王到紅館欣賞大型演出，根據當時的演出內容，除了有不同表演外，還有歌手獻唱環節。張國榮、成龍、鍾鎮濤、張學友及區瑞強上台輪流獻唱，張國榮更有幸與英女王握手。當日負責指揮的是葉詠詩，她領導管弦樂團及數千位學生組成的合唱團一齊演出。

當晚他們獻唱由6首耳熟能詳的歌曲組成的《這是我家》，當中有5首是來自中國民歌，由顧家輝編曲、黃霑重新填詞。鍾鎮濤率先打頭獻唱、接住便是區瑞強、張學友、張國榮，最後聯同成龍一齊大合唱。