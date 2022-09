英女王逝世｜伊利沙伯二世逝世前白金漢宮現彩虹橋 查理斯繼位獲習近平致唁電（持續更新）

「悲傷是我們為愛付出的代價。」 " Grief is the price we pay for love."

96歲的英女王伊利沙伯二世的健康情況再惹關注,英國廣播公司(BBC)、路透社及美聯社等報道,白金漢宮周四表示,「根據今早的進一步評估,女王的醫生組關注她的健康狀況,已建議她接受「醫學監察」(medical supervision),強調女王仍然舒適的留在巴爾莫勒爾堡(remains comfortable and at Balmoral)。

英女王|各子女孫兒陸續抵埗

主要王室成員隨即接獲通知,路透社以「家庭成員趕往女王身邊」(family members rushed to be by the side of Queen Elizabeth)報道事件。ITV較早時的報道聲稱,女王4名子女查理斯及夫人卡米拉、安德魯、愛德華及安妮公主,以及長孫威廉,均已抵達巴爾莫勒爾堡。但威廉妻子凱特則因子女開學而未有同行。原定周四返英出席一個頒獎禮的亨利王子及夫人梅根,亦將前往巴爾莫勒爾堡。截至本港時間晚上11時,《每日郵報》指查理斯、卡米拉及安妮已抵埗,而威廉、安德魯及愛德華伉儷則於當地時間下午4時,由空軍飛機載抵蘇格蘭亞伯丁。

英女王本來正在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)避暑,周二因「行動問題」打破慣例,在該處任命卓慧思(Liz Truss)成為新首相,而沒有返回白金漢宮,當日所見女王手持拐杖,但精神狀況良好,面露笑容。但周三遵從醫生建議,取消了原定跟樞密院成員視像會面的行程,BBC形容王室是最後一刻才取消會面(last-minute cancellation),反映女王有健康問題。

英女王|下議院辯論一度打斷 BBC主播打黑領帶

卓慧思指舉國深切關注女王的情況,指自己及所有人民的心都與女王及王室同在,下議院亦一度打斷正在舉行、有關卓慧思凍結能源費方案的辯論。在野工黨黨魁施紀賢 (Keir Starmer)稱「非常擔心」女王狀況。坎特伯雷大主教(Archbishop of Canterbury)韋爾比(Justin Welby)稱全國人民會為女王祈禱。BBC臨時中斷原定節目廣播,改為報道女王消息。BBC的老牌主播愛德華茲(Huw Edwards)換上黑領帶出鏡,令各界更加擔心女王情況。

女王的健康狀況近期持續受關注,去年10月,她曾突然取消原定公務,留在溫莎堡休息,其後傳出她秘密入院接受檢查、留院一晚後出院的消息,引發議論,當時外界亦留意她出入開始要用拐杖。