英女王逝世｜羅蘭扮事頭婆超過60次 《皇后大道東》含英女王密碼

英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。伊利沙伯二世的一生見證了英國近百年的變遷，她是史上第一位迎接白金禧的君王，也是擁有英國高支持度、評價高的君主。香港曾是英國的殖民地，她先後兩度訪港，當時香港市民為一睹女王的風采，爭相湧到她所到的地方。

英女王在86年訪港時，在啟德機場降落後搭船到中環皇后碼頭上岸。

英女王形象深入民心，香港亦有電影、歌曲以她作為創作藍本。其中羅蘭因其混血樣貌，更成為「御用事頭婆」。羅蘭曾表示扮演英女王超過60次，她說︰「喺一九七幾年，嗰時無綫有個電視劇，講一到12點就無電視睇，跟住就出英國國歌同英女皇張相，好雍容華貴，係我第一次扮演英女皇，之後陸陸續續都有人搵我扮演相同角色……我扮演英女皇起碼60次，每次都好滿意，都係化妝、髮型同服裝工作人員嘅功勞，令自己扮得神似。

《皇后大道東》蘊藏女王密碼

《皇后大道東》由羅大佑作曲、林夕填詞，歌曲於1991年面世，歌詞描述香港社會對97回歸的心態，此歌曾兩度列為大陸禁歌。羅大佑創作此歌的靈感來自當時看到的路標，寫好基本旋律後，只填了「皇后大道西，皇后大道東，皇后大道中」，林夕按照他提供的意念為歌曲譜上歌詞。

歌詞中的「有個貴族朋友在硬幣背後，青春不變名字叫做皇后，每次買賣隨我到處去奔走，面上没有表情卻匯聚成就」便是描繪英女王。另一段形容英女王批准在港舉辦賽馬，歌詞便是「這個正義朋友面善又友善，因此批準馬匹一周跑兩天。」

在97年7月1日之前，主權移交前香港電視頻道每晚「收台」都會顯示英女皇的肖像，並播出《天佑女皇》（God Save the Queen），因此歌詞中亦有填上這個情景︰「這個漂亮朋友道别亦漂亮，夜夜電視螢幕繼續舊形象」。