英女王逝世｜Netflix劇《王冠》英國播放次數升8倍 全球升近4倍

英女王伊利沙伯二世上星期四去世，睇新聞片見到唔少英國人去到溫莎堡同白金漢宮獻花，就明白呢啲真係「民心所向」。

但凡名人藝人逝世，相關作品都會突然多人睇。Netflix出品劇集《王冠》由英女王上世紀40年代、仲係公主嘅時代講起，可以話係劇集版女王傳記。根據數據分析公司Whip嘅公布，女王逝世翌日起計3日內（9月9－11日，星期五至一），《王冠》喺英國嘅播放次數，對比前一個周末大升8倍。而喺其他市場，收視都係倍數增長，美國升4倍，法國升3倍，全球計就升差唔多4倍。

播咗4季嘅《王冠》，預計做多2季，故事去到千禧年代左右就會完。劇組搵Claire Moy同Olivia Colman分別飾演女王年青同中年時代，每人各做2季，連帶女王身邊人都會轉卡士，好似劇情去到90年代，就搵咗Jonny Lee Miller飾演時任英國首相馬卓安。而演女王步入晚年階段嘅係Imelda Staunton。

《王冠》第6季停工

本來第5季《王冠》11月出街，但係因為女王逝世，Netflix宣布正在拍攝嘅《王冠》第6季，將會暫時停工，以表尊重。不過睇返Netflix嘅聲明，到底係女王逝世翌日同出殯當日唔開工，定係呢期都唔開工？不得而知了。至於第5季出街日期，暫時未有聲氣會改，畢竟而家更多人懷念女王，11月出都係一個時機，等大家可以更了解女王生平。

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