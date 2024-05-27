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娛樂
2024-05-27 22:14:20

英皇女團VIVA正式出道 霍汶希傍實走勻三大電台

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VIVA

英皇女團VIVA正式出道，霍汶希帶領走勻三大電台。(林靄怡攝)

英皇相隔23年再捧女團，由姜咏鑫(Ada)、李晞彤(Carina)、馬思惠(Macy)及張鈊貽(VaIC)組成的VIVA，今日(27日)正式出道！霍汶希(Mani)更陪同VIVA走勻三間電台跟各高層及DJ打招呼，可見英皇非常重視VIVA。她們亦帶住出道新歌《Topic Killa》到電台宣傳，她們做訪問時對答如流，信心十足。

馬浚偉

馬浚偉歡迎Mani及VIVA到新城廣播。(林靄怡攝)

VIVA四位成員在60人中選出，獲英皇送往韓國受訓，就連她們的體重都有嚴格要求。Carina稱公司指她的腰及腿粗未能符合女團要求，與Macy需要長期減肥。至於公司有沒有要求她們不要拍拖，VIVA表示沒有，只要不影響事業便可。

Ada自言在團中屬於「家姐」，會照顧成員，Val C是團中的跳舞擔當，Carina則稱自己是康樂組組長，主要負責發言；Macy則是唱歌擔當。Carina透露本身跟Ada是好友，二人率先收到消息獲選入女團，而Val C及Macy則之後加入，形成現時的VIVA。

馬思惠（Macy） 張鈊貽（VaIC） 姜咏鑫（Ada） 李晞彤（Carina）

Mani稱在挑選成員時，第一時間考慮是否合觀眾緣，之後再了解她們的背景。她直認每次見VIVA時，都會要求她們過磅磅重，對於是否規定她們不能拍拖，她認為只要不影響事業便可，並稱她們的年紀是青春黃金時間，而且更一心想做女團，相信她們能在兩者取得平衡。

Mani對四女的體重有嚴格要求。

Mani對四女的體重有嚴格要求。

香港電台總監（電台） 鄺思燕與VIVA合照。

香港電台總監（電台） 鄺思燕與VIVA合照。

商業電台董事及行政總裁陳靜嫻(中)、與商台高層及VIVA合照。

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