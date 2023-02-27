荃灣豬肉佬劉宋威回歸平淡近照曝光 網民：嘩同佢之前差咁遠嘅

荃灣豬肉佬劉宋威（威威）上年因被指貌似AK與MC爆紅，接拍廣告、開設YouTube頻道、仲喺商場搞粉絲見面會，就連日本媒體Techinsight都以「帥氣豬肉店店長，人氣不遜偶像」為題介紹阿威，風頭一時無兩。不過隨後佢嘅舊照及黑歷史流出，兼被指愈來愈商業化，之後再除口罩揭真面目，人氣急劇下跌，星途極速玩完。早前有人指佢已經回歸平淡生活，重返豬肉檔工作。

網民：同佢之前差咁遠嘅

早前神隱幾個月嘅威威被網民公開與其合照，相中嘅佢雖然佢冇仔細打理儀容，不過都仍然gel頭示人。最近再有網民喺社交網站上載威威工作嘅相片，相中嘅佢身穿鮮紅色外套，雖然有gel頭咁笑面迎人，不過佢明顯消瘦不少，面形變得尖瘦，雙目無神，睇落比之前憔悴。近照曝光後，除咗有網民讚佢靚仔及係一個風度翩翩嘅豬肉佬之外，亦有網民指佢外貌同之前唔同，例如「嘩同佢之前差咁遠嘅 救命」、「好可憐，比人擺上抬，玩完即棄」、「大鼻，皮膚粗糙，眼下垂，嚇鬼」、「佢個樣頹到」及「係咪好大壓力脱髮？咁似髮線向後移M字额既？定係鬼剃頭」等等。另外，亦有網民懷疑佢想復出試下水溫，留言話「想陰啲陰啲出返嚟？」