熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-02-27 16:18:00

荃灣豬肉佬劉宋威回歸平淡近照曝光 網民：嘩同佢之前差咁遠嘅

分享：
荃灣豬肉佬劉宋威近照曝光。

荃灣豬肉佬劉宋威近照曝光。

荃灣豬肉佬劉宋威（威威）上年因被指貌似AK與MC爆紅，接拍廣告、開設YouTube頻道、仲喺商場搞粉絲見面會，就連日本媒體Techinsight都以「帥氣豬肉店店長，人氣不遜偶像」為題介紹阿威，風頭一時無兩。不過隨後佢嘅舊照及黑歷史流出，兼被指愈來愈商業化，之後再除口罩揭真面目，人氣急劇下跌，星途極速玩完。早前有人指佢已經回歸平淡生活，重返豬肉檔工作。

威威早前人氣急劇下跌，星途極速玩完。

威威早前人氣急劇下跌，星途極速玩完。

網民：同佢之前差咁遠嘅

早前神隱幾個月嘅威威被網民公開與其合照，相中嘅佢雖然佢冇仔細打理儀容，不過都仍然gel頭示人。最近再有網民喺社交網站上載威威工作嘅相片，相中嘅佢身穿鮮紅色外套，雖然有gel頭咁笑面迎人，不過佢明顯消瘦不少，面形變得尖瘦，雙目無神，睇落比之前憔悴。近照曝光後，除咗有網民讚佢靚仔及係一個風度翩翩嘅豬肉佬之外，亦有網民指佢外貌同之前唔同，例如「嘩同佢之前差咁遠嘅 救命」、「好可憐，比人擺上抬，玩完即棄」、「大鼻，皮膚粗糙，眼下垂，嚇鬼」、「佢個樣頹到」及「係咪好大壓力脱髮？咁似髮線向後移M字额既？定係鬼剃頭」等等。另外，亦有網民懷疑佢想復出試下水溫，留言話「想陰啲陰啲出返嚟？」

威威近來冇仔細打理儀容。 威威上年因被指貌似AK與MC爆紅。 威威曾風頭一時無兩。 威威已經回歸平淡生活，重返豬肉檔工作。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受