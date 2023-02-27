蔡天鳳碎屍案懶人包｜一文睇清蔡天鳳遇害始末　案件時序一覽

蔡天鳳碎屍案時序／時間線｜28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案，震驚全城。警方拘捕死者前夫一家4人，包括前夫、前大伯、前家翁及前家姑等，前3人被控謀殺罪，前家姑被控一項妨礙司法公正罪，今早(27日)被押送到九龍城裁判法院提堂，所有被告不准保釋，還押至5月8日再訊；警方另拘捕前家翁的情婦，涉嫌協助罪犯，現正被扣留調查。本報特意整輯死者蔡天鳳的遇害始末以及案件時序，方便讀者們一覽。 2005年 前家翁 涉嫌強姦被迫辭職 講到蔡天鳳的遇害始末以及涉案人物事件的背景，最初可以說到死者前家翁鄺球在2005年任職警長期間，調查一宗刑事案時認識一名女子，事後被指涉嫌強姦對方而被拘捕調查，雖然他最後未有被起訴，但因名聲受損而被迫辭職。

即睇蔡天鳳遇害案件時序

2013年與前夫結 婚 誕兩子女 到2013年，蔡天鳳的同齡前夫鄺港智，其英文名為Alex結婚，婚後誕下兩名子女。在2014年至2015年，前夫鄺港智被指以黃金投資生意為名，游說他人參與買賣黃金，後因涉嫌詐騙約500萬元被捕，之後他被銀行等入稟追債，在受審期間，死者前夫鄺港智潛逃成通緝犯。 2016年與現任丈夫 結婚 19年購 加 多利山豪宅埋禍根 到2016年，死者與前夫鄺港智離婚後，與譚仔米線創辦人「五哥」譚澤均的兒子Chris擺酒結婚，但並無註冊；到2019年，死者斥資約7,200萬元購入加多利山豪宅，據了解註冊業主正是其前家翁。到去年底，死者打算出售時值6,800萬元的豪宅套現時，前家翁懷疑變卦，因分錢不果而拒絕賣樓，從而產生殺機；到今年初，死者聘請案中另一名被告前大伯鄺港傑任職其私人司機，埋下殺身之禍。

上周二 接女兒放學後失蹤遇害 警湯煲尋回死者頭骨 到案發在上周二(21日)，28歲蔡天鳳約下午2時原定往大埔科學園接女兒放學，期間懷疑被前大伯鄺港傑往大埔一間村屋，死者現任丈夫Chris其後發現妻子失蹤，遂報警調查，到23日至24日，警員約見前大伯鄺港傑、前家翁鄺球夫婦調查，期間警方認為他們多次說謊，於是拘捕3人，並在24日下午，在大埔龍尾村一村屋發現人體殘肢及兩煲「人肉湯」，惟死者的頭顱及部分殘肢下落不明。 蔡天鳳碎屍案｜消息：警方在大湯煲中尋回死者頭顱 煲內有紅蘿蔔和青蘿蔔 到25日，警方在東涌碼頭埋伏，並拘捕企圖潛逃的死者前夫鄺港智，在當日傍晚，警方於將軍澳華人永遠墳場尋找死者的頭顱，惟仍然不果；到26日傍晚，警方在上周五於龍尾村單位的「人肉湯」煲內，發現死者頭骨及頭髮，皮膚和肉已經分離，但死者的主要軀幹及雙手，仍然下落不明，警方當晚再拘捕前家翁47歲的情婦，據悉她任職深水埗一間「骨場」，涉嫌協助罪犯，以4萬元月租凱旋門窩藏企圖潛逃的死者前夫。 現時死者前夫鄺港智、前大伯鄺港傑，以及前家翁鄺球夫婦分別被警方起訴謀殺罪以及妨礙司法公正罪，全部不准保釋還押至5月8日再訊；至於前家翁情婦被警方扣查。

蔡天鳳碎屍案時序/時間線 2005 年， 死者前家翁鄺球在2005年任職警長期間，涉嫌調查一宗 刑事案時 強姦 一名女子，他最後未有被起訴，但被迫辭職

2013 年，蔡天鳳的同齡前夫鄺港智結婚，婚後誕下兩名子女

2014 年至2015年，前夫鄺港智被指以黃金投資生意為名，游說他人參與買賣黃金，後因涉嫌詐騙約500萬元被捕，他受審期間潛逃成通緝犯

2016 年，死者與 前夫鄺港智離婚後，與譚仔米線創辦人「五哥」譚澤均的兒子Chris擺酒結婚，但並無註冊

2 019 年，死者斥資約7,200萬元購入加多利山豪宅，據了解註冊業主正是其前家翁

2022 年底，死者打算出售時值6,800萬元的豪宅套現時，前家翁懷疑變卦，從而產生殺機

2023 年1月，死者聘請案中另一名被告前大伯鄺港傑任職其私人司機，埋下殺身之禍

2023 年2月21日，28 歲 蔡天 鳳約下午2時原定往大埔科學園接女兒放學，期間懷疑被前大伯 鄺港傑往大埔一間村屋，死者現任丈夫Chris其後發現妻子失蹤，遂報警調查

2023 年2月23日至24日，警員約見 前大伯 鄺港傑、前家翁鄺球夫婦調查，期間警方認為他們多次說謊，於是拘捕3人；在24日下午，警方在大埔龍尾村一村屋發現人體殘肢及兩煲「人肉湯」，惟死者的頭顱及部分殘肢下落不明

2023 年2月25日，警方在東涌碼頭埋伏，拘捕企圖潛逃的死者前夫鄺港智

2023 年2月26日傍晚，警方在龍尾村單位的「人肉湯」煲內，發現死者頭骨及頭髮，內碎已經分離，但 死者的主要軀幹及雙手，仍然下落不明；當晚警方再拘捕前家翁47歲的情婦

2023 年2月27日，死者前夫 鄺港智、前大伯鄺港傑，以及前家翁鄺球夫婦分別被警方起訴 謀殺罪以及妨礙司法公正罪 ， 全部不准保釋還押至 5 月 8 日再訊