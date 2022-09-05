草蜢邀鄭欣宜及湯令山合作 蔡一智認有私心

草蜢將於10月紅館舉行演唱會的，昨晚(4日)與鄭欣宜(Joyce)和湯令山(Gareth.T)一齊上ChillClub，分別crossover 演唱《怎麼天生不是女人》和《一加一加一的愛》，原來今次邀請合作全是蔡一智的私心。

相隔多年，草蜢與Joyce再度同台合唱表演，阿智讚Joyce：「早前睇咗Joyce紅館演唱會，好感動，佢嘅台上光芒越來越勁，而今日邀請佢同我哋合唱之餘，我係有私心，好想現場欣賞佢表演新歌《GLITTERFALLS》，剛才睇到佢又唱又跳，好精彩。」Joyce表示感謝：「好開心可以同草蜢哥哥crossover佢哋嘅歌，我揀咗《怎麼天生不是女人》，是傑仔哥哥作曲架！」蔡一傑笑說：「真識貨！」