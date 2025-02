真正《時光倒流》

出生於倫敦的珍茜在1969年出道,1973年在占士邦電影《鐵金剛勇破黑魔黨》(Live and Let Die)扮演邦女郎。1980年擔正經典愛情片《時光倒流七十年》(Somewhere in Time),成為荷李活一線演員。1999年除夕獲頒OBE勳銜。珍茜漸退幕前參加慈善活動,最後在2005年入籍美國兼任聯合國兒童基金會發言人。經過4次婚姻失敗,現時單身育有4名子女。