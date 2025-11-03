莫文蔚12月啟德開「家場」騷唔預老公上台 回應購八千萬半山豪宅傳聞(有片)

莫文蔚宣布將於12月20日在啟德主場館舉行「The BIG BIG SHOw 大秀一場」香港站「家場」演唱會。(蘇文傑攝)

莫文蔚(Karen)今日現身啟德區酒店舉行記者會，宣布將於12月20日假啟德主場館舉行「The BIG BIG SHOw 大秀一場」香港站「家場」。原來Karen 自幼在九龍城長大，一直夢想在這個既熟悉又充滿回憶及屬於「家」的地方開 Show，隨啟德主場館落成終於圓夢。回想去年6月15日於北京國家體育場(鳥巢)為巡唱揭幕，成為首位登上鳥巢的華人流行女歌手，完成內地十二場演出後，Karen明言貫徹「大秀一場」的原則，每個場地僅只一場，絕不加場。好事成雙，莫文蔚同時宣布推出限量一千張黑膠唱片，每張唱片動用人手壓印圖案，獨一無二。至於有傳她早前耗資八千多萬購入半山豪宅單位，Karen沒有否認，只答道：「呢啲嘢唔好講啦，今日已經好多喜事重重，香港係我家嘛！」

召喚「全身林家謙」找數 過去12場均有特別嘉賓，Karen受訪時表示，難得回到香港開演唱會，但撞正冬至和聖誕假附近，正頭痕邀請甚麼嘉賓。Karen於8月擔任林家謙演唱會嘉賓時，家謙曾揚言要效法Karen《全身莫文蔚》拍唱片封套，問到可會邀請家謙做喜賓時，她笑言要家謙先找數：「要等佢影張全新林家謙出嚟，其實我好貪心，（會多於一位嘉賓？）不過都有時間限制，希望盡量實現我所有願望。」回到香港主場，Karen表示會調整歌單，除了獻唱不同時代的大熱作品，包括《廣島之戀》、《他不愛我》、《慢慢喜歡你》、《愛》、《陰天》、《如果沒有你》、《電台情歌》和《忽然之間》等，更會特設「家場」獨有的廣東歌，而限定搖滾樂隊Karen Mok & The Masters亦會登場；舞台沿用巡唱的T台設計，既可著靚衫行catwalk，亦能走近觀眾席互動。

公開珍藏 記者會上，播放了莫文蔚於九龍城成長的照片，以及從出道至今的演出片段，Karen自言喜歡收藏，「舊時啲歌衫、道具和照片都有保存。」故此，她最近重啟個人網頁，跟歌迷分享美好回憶，她又興奮分享道：「最近執屋搵到喺英國同Mark Lui、C.Y.Kong所謂夾band嘅demo帶，但我冇casette機，希望攞返出嚟，呢啲珍藏都會同大家分享。」