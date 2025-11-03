熱門搜尋:
娛樂
2025-11-03 20:30:00

莫文蔚12月啟德開「家場」騷唔預老公上台 回應購八千萬半山豪宅傳聞(有片)

莫文蔚宣布將於12月20日在啟德主場館舉行「The BIG BIG SHOw 大秀一場」香港站「家場」演唱會。(蘇文傑攝)

莫文蔚(Karen)今日現身啟德區酒店舉行記者會，宣布將於12月20日假啟德主場館舉行「The BIG BIG SHOw 大秀一場」香港站「家場」。原來Karen 自幼在九龍城長大，一直夢想在這個既熟悉又充滿回憶及屬於「家」的地方開 Show，隨啟德主場館落成終於圓夢。回想去年6月15日於北京國家體育場(鳥巢)為巡唱揭幕，成為首位登上鳥巢的華人流行女歌手，完成內地十二場演出後，Karen明言貫徹「大秀一場」的原則，每個場地僅只一場，絕不加場。好事成雙，莫文蔚同時宣布推出限量一千張黑膠唱片，每張唱片動用人手壓印圖案，獨一無二。至於有傳她早前耗資八千多萬購入半山豪宅單位，Karen沒有否認，只答道：「呢啲嘢唔好講啦，今日已經好多喜事重重，香港係我家嘛！」

莫文蔚完成12場內地巡唱後，將將啟德主場館舉行終極尾場。(蘇文傑攝) 莫文蔚自言在九龍城長大，能夠回到啟場主場館開Show，別具意義。(蘇文傑攝) 莫文蔚回港開Show，大感興奮。(蘇文傑攝) 莫文蔚表示「家場」演唱會，將添置新歌衫，必會騷長腿。(蘇文傑攝) 家謙攞住Karen在1996年推出的第2張個人專輯《全身莫文蔚》。 專輯《全身莫文蔚》，Karen以全裸拍攝封面。

召喚「全身林家謙」找數

過去12場均有特別嘉賓，Karen受訪時表示，難得回到香港開演唱會，但撞正冬至和聖誕假附近，正頭痕邀請甚麼嘉賓。Karen於8月擔任林家謙演唱會嘉賓時，家謙曾揚言要效法Karen《全身莫文蔚》拍唱片封套，問到可會邀請家謙做喜賓時，她笑言要家謙先找數：「要等佢影張全新林家謙出嚟，其實我好貪心，（會多於一位嘉賓？）不過都有時間限制，希望盡量實現我所有願望。」回到香港主場，Karen表示會調整歌單，除了獻唱不同時代的大熱作品，包括《廣島之戀》、《他不愛我》、《慢慢喜歡你》、《愛》、《陰天》、《如果沒有你》、《電台情歌》和《忽然之間》等，更會特設「家場」獨有的廣東歌，而限定搖滾樂隊Karen Mok & The Masters亦會登場；舞台沿用巡唱的T台設計，既可著靚衫行catwalk，亦能走近觀眾席互動。

莫文蔚同時宣布推出一千張限量版黑膠唱片，每張碟均人手壓印，獨一無二。(蘇文傑攝) 莫文蔚避談八千萬購入半山豪宅傳聞，只道香港是她的家。(蘇文傑攝) 莫文蔚的老公Johannes低調現身記者會，支持太太。(蘇文傑攝)

公開珍藏

記者會上，播放了莫文蔚於九龍城成長的照片，以及從出道至今的演出片段，Karen自言喜歡收藏，「舊時啲歌衫、道具和照片都有保存。」故此，她最近重啟個人網頁，跟歌迷分享美好回憶，她又興奮分享道：「最近執屋搵到喺英國同Mark Lui、C.Y.Kong所謂夾band嘅demo帶，但我冇casette機，希望攞返出嚟，呢啲珍藏都會同大家分享。」

老公上台要入紙

2021年的紅館演唱會，Karen與老公Johannes四手聯彈，技驚四座，問到會否重演時，Karen笑言，「佢喺後台打點得喇，其實上次疫情，我以為係最後一次喺香港開show，咁難得就叫佢練吓琴，一齊四手聯彈古典音樂，佢有好多fans，開始身痕以為自己都得，我諗唔好開多瓣！」她認真表示，今次巡唱的內容已很豐富，很難加入太多項目，「佢都無正式入紙申請，等下一個show先。」

