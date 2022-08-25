菊梓喬出鏡率不及炎明熹 被網民批唱歌生涯玩完建議轉行：擺明被棄用

菊梓喬（Hana）被封星夢一姐，不但獲機會演唱多首劇集歌，更連續三年奪得《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌星」，追平鄭秀文及楊千嬅三連霸紀錄。不過，有指自從前星夢CEO何哲圖（Herman）離巢後，菊梓喬就疑似被投閒置散，連影大合照都要靠邊站；相反，因參加《聲生不息》而人氣急升嘅炎明熹（Gigi）曝光度更高。有網民喺討論區以「菊梓喬唱歌生涯係咪已經玩完」為題發文，討論菊梓喬疑失勢。

喺何哲圖仍擔任星夢CEO時，菊梓喬就獲安排演唱多首劇集主題曲，試過一年獨唱7首劇集歌。網民喺討論區發文指：「自從大台換班子曾志偉上場，菊梓喬未有參與過大台所有節目。」惹來網民熱議，指菊梓喬對上一次參與活動已是7月《香港金曲頒獎典禮》及8月《樂韻警聲頌銀禧》，而菊梓喬就被指喺香港金曲頒獎典禮疑似合眼瞓著咗 ；對比炎明熹每逢大騷都幾乎有份參與演出，菊梓喬可謂曝光率極低，網民留言：「到Gigi上場，老人家當然要退落黎啦《長江後浪推前浪》。」、「今年人氣插得好緊要，做藝人一無曝光率就麻煩，有fans流失就肯定」、「連綜藝都冇得上，擺明被棄用」、「有聲夢仲使鬼要佢」、「Hana根本唔係畀聲夢淘汰，係畀人刻意封殺嚟造就聲夢」等等。

菊梓喬指自己無被冷落

菊梓喬懶理網民話佢出鏡率小嘅留言，佢接受媒體訪問時就回應自己只係咁啱撞期，無被冷落，又指正準備出碟及3至4首新歌；而面對一班聲夢新秀崛起，菊梓喬就認為年年都有新人，最緊要係做好自己。不過，一班網民就建議菊梓喬過檔開電視，甚至應該轉行：「今年Hana出鏡率低到，離開或嫁唱k算了」、「應該好快去開電視搵返契爺搵食，做《就是青春》嘅導師」、「應該止步喇，揾下有冇筍盤睇下嫁唔嫁得出仲好喇」、「聲夢咁多後生靚女唱歌好過佢，佢係時候要搵人嫁退休算。」、「再苦練唱功，或上國內讀2、3年正統音專。美女，大把前途。」等等。

有網民就衝出嚟爆料指，自己收到風知道菊梓喬被閒置有機會係因為合約問題，認為JW和Gin Lee等差唔多年齡歌手都仍然無被聲夢影響，覺得菊梓喬仲未傾掂新合約所以先會被冷待。

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