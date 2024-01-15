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娛樂
2024-01-15 16:36:09

萬千星輝頒獎典禮2023｜馬貫東落選男配認「輸得心服口服」自爆與朱敏瀚舊愛已分手

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劉穎鏇與馬貫東以大熱姿態拎飛躍進步藝員獎。

《萬千星輝頒獎典禮2023》於昨日(14)在澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。馬貫東入行18年，獲頒「飛躍進步男藝員」，他在台上致辭時，表現含蓄，更自爆一直沒有給家用。他在後台接訪問時，更自爆已甩拖，現時寄情工作。

馬貫東獲頒「飛躍進步男藝員」。

與女友拍拖3年分手

他表示被提名多次，終於獲得肯定。他自言不是稱職的兒子，因為媽媽希望他有多個錢防物，所以沒有追問他拎家用，希望之後可以給回家用。問到如何跟女友慶祝，他說︰「首先要搵個女朋友先，我冇咗好耐，只係我冇公開。」

輸得心服口服

他表示看好林子善或張頴康拎男配，自己輸得心服口服，現時希望下次可以拎男配角。今日，馬貫東在社交平台寫下長文向不同人士致謝，上至無綫高層，下至道具組、梳化服，他謂︰「入行咁耐啊，我有好多人支持我幫助我，雖然條路唔易行，但係我行得好開心好充實，亦都有好多戰友一齊並肩。最後多謝所有得獎者，過去一年嘅努力受到肯定，每位得獎者都值得接受掌聲鼓勵

曾視女友為人生伴侶

馬貫東於2020年公開認與朱敏瀚舊愛Christy蘇詠童拍拖，他非常低調處理感情事，他亦表示自己是一個很沉悶的人，不懂製造驚喜，自己亦事先跟女友講明不要預他會準備驚喜。

去年他被問到跟Christy相處如何時，他表示二人沒有太多共同興趣，女友愛戶外活動，他則愛宅在家中，但大家是一凹一凸，相處得很舒服，大家的感情是細水長流形，更稱雙方已視大家為人生伴侶。不過，他亦明言希望打好事業基礎，至少買到樓才再結婚。

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