萬千星輝頒獎典禮2023｜馬貫東落選男配認「輸得心服口服」自爆與朱敏瀚舊愛已分手

《萬千星輝頒獎典禮2023》於昨日(14日)在澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。馬貫東入行18年，獲頒「飛躍進步男藝員」，他在台上致辭時，表現含蓄，更自爆一直沒有給家用。他在後台接訪問時，更自爆已甩拖，現時寄情工作。

與女友拍拖3年分手

他表示被提名多次，終於獲得肯定。他自言不是稱職的兒子，因為媽媽希望他有多個錢防物，所以沒有追問他拎家用，希望之後可以給回家用。問到如何跟女友慶祝，他說︰「首先要搵個女朋友先，我冇咗好耐，只係我冇公開。」

輸得心服口服

他表示看好林子善或張頴康拎男配，自己輸得心服口服，現時希望下次可以拎男配角。今日，馬貫東在社交平台寫下長文向不同人士致謝，上至無綫高層，下至道具組、梳化服，他謂︰「入行咁耐啊，我有好多人支持我幫助我，雖然條路唔易行，但係我行得好開心好充實，亦都有好多戰友一齊並肩。最後多謝所有得獎者，過去一年嘅努力受到肯定，每位得獎者都值得接受掌聲鼓勵。」