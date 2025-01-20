萬千星輝頒獎典禮2024︱大馬視后張曦雯 下次攞獎才考慮結婚 張振朗得獎時一片空白(有片)

《萬千星輝頒獎典禮2024》的「馬來西亞最喜愛TVB男、女藝人」，花落《企業強人》的張曦雯、《反黑英雄》的張振朗手上，張曦雯說：「我第一齣劇是《律政強人》，現在憑《企業強人》獲得大馬視后，自己覺得好圓滿好很開心。」張振朗則說，「多謝《反黑英雄》的監製鍾澍佳，第一次合作就給一個這樣好的角色。」他稱將有一齣新劇《刑偵12》播出，並呼籲觀眾多多支持。

張曦雯又稱，與張振朗一起攞獎非常有意義，「其實我同張振朗一齊攞過『男女飛躍』，所以今次再攞『大馬視帝視后』，希望我們可以一齊繼續努力，一起在演藝路行落去！」問到兩人的伴侶有沒有對他們作出鼓勵，兩人異口同聲：「這個必需的。」張曦雯則說，由於頒獎禮一開始就頒「大灣區視后」，她的男友擺了烏龍，「男朋友知道應該會好開心，他以為我失落獎項，send訊息安慰我。」