萬千星輝頒獎典禮2024｜TVB視帝視后/男女配角及各大獎項詳情(持續更新)

TVB年度盛事萬千星輝頒獎典禮於今晚（19日）舉行，TVB亦預告邀請了多位星級嘉賓前來頒獎，當中尤其值得一提的就是曾合拍劇集《無頭東宮》的陳妙瑛和向海嵐，相信二人相隔多年再次合體，必會勾起不少觀眾的回憶。
萬千星輝頒獎典禮2024 ｜10強提名名單一覧
今晚各大獎項到底花落誰家？AM730娛樂將為你即時更新賽果及報道頒獎禮精彩時刻！
《萬千星輝頒獎典禮2024》獎項詳情：
大灣區我最喜愛TVB綜藝及資訊節目：《無窮之路 IV-一帶一路》
大灣區最喜愛TVB劇集：《黑色月光》
大灣區我最喜愛TVB男主角：馬國明《飛常日誌》
飛躍進步男藝員：阮浩棕 (廉政行動2024、異空感應、玩轉深中懶人包、家常便飯爭霸戰)
飛躍進步女藝員：陳曉華 (巾幗梟雄之懸崖、異空感應、玩轉深中懶人包)
最住衣著男藝人：陳豪
最住衣著女藝人：黃敏奕
最住女配角：傅嘉莉《反黑英雄》
最住男配角：林景程《反黑英雄》
最佳電視歌曲：姚焯菲《這個家》(愛．回家之開心速遞主題曲)
馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目：《獎門人感謝祭》
馬來西亞最喜愛TVB劇集：《企業強人》
馬來西亞最喜愛TVB男主角：張振朗《反黑英雄》
馬來西亞最喜愛TVB女主角：張曦雯《企業強人》