萬千星輝頒獎典禮2024｜TVB視帝視后/男女配角及各大獎項詳情(持續更新)

TVB年度盛事萬千星輝頒獎典禮於今晚（19日）舉行，TVB亦預告邀請了多位星級嘉賓前來頒獎，當中尤其值得一提的就是曾合拍劇集《無頭東宮》的陳妙瑛和向海嵐，相信二人相隔多年再次合體，必會勾起不少觀眾的回憶。

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