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娛樂
2025-01-19 21:53:43

萬千星輝頒獎典禮2024｜TVB視帝視后/男女配角及各大獎項詳情(持續更新)

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萬千星輝頒獎典禮2024｜陳曉華大熱奪女飛躍 揚言會繼續向前行

陳曉華奪「飛躍進步女藝員」。

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TVB年度盛事萬千星輝頒獎典禮於今晚（19日）舉行，TVB亦預告邀請了多位星級嘉賓前來頒獎，當中尤其值得一提的就是曾合拍劇集《無頭東宮》的陳妙瑛和向海嵐，相信二人相隔多年再次合體，必會勾起不少觀眾的回憶。

萬千星輝頒獎典禮2024 ｜10強提名名單一覧

今晚各大獎項到底花落誰家？AM730娛樂將為你即時更新賽果及報道頒獎禮精彩時刻！

《萬千星輝頒獎典禮2024》獎項詳情：

大灣區我最喜愛TVB綜藝及資訊節目：《無窮之路 IV-一帶一路》

大灣區最喜愛TVB劇集：《黑色月光》

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大灣區我最喜愛TVB男主角：馬國明《飛常日誌》

大灣區我最喜愛TVB女主角：楊茜堯《黑色月光》

飛躍進步男藝員：阮浩棕 (廉政行動2024、異空感應、玩轉深中懶人包、家常便飯爭霸戰)

飛躍進步女藝員：陳曉華 (巾幗梟雄之懸崖、異空感應、玩轉深中懶人包)

最住衣著男藝人：陳豪

最住衣著女藝人：黃敏奕

最住女配角：傅嘉莉《反黑英雄》

最住男配角：林景程《反黑英雄》

最佳電視歌曲：姚焯菲《這個家》(愛．回家之開心速遞主題曲)

馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目《獎門人感謝祭》

馬來西亞最喜愛TVB劇集《企業強人》

馬來西亞最喜愛TVB男主角張振朗《反黑英雄》

馬來西亞最喜愛TVB女主角張曦雯《企業強人》

 

馬國明憑《飛常日誌》奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」。 楊茜堯於12年前以楊怡之名揚威《萬千星輝頒獎典禮》，今次靠《黑色月光》首奪「大灣區最喜愛TVB女主角」。 「飛躍進步男藝員」由黑馬阮浩棕奪得。 陳曉華大熱奪女飛躍 。(吳康琦攝) 林景程獲頒「最佳男配角」。(吳康琦攝) 傅嘉莉憑《反黑英雄》奪「最佳女配角」。(吳康琦攝)

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