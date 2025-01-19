萬千星輝頒獎典禮2024｜張振朗砌低陳展鵬奪大馬視帝 張曦雯首奪大馬視后

張振朗大騷馬拉話 《獎門人》奪得「馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目」，《企業強人》奪得「馬來西亞最喜愛TVB劇集」。張振朗憑《反黑英雄》奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，他上台時多謝馬來西亞的觀眾，更說出多句馬來西亞話，並稱希望可以快些到馬來西亞多謝他們及品嚐當地美食。

張振朗未多謝女友 張振朗表示這個獎項對他來說「非常遠」，他回想自己入行初期不時想著未來的路，一直希望可以企前些及做主角。他說︰「我發覺原來係有未來、有希望，只要你想就得！」他又多謝姚子羚，並稱對方是「兒時偶像」，並逐一多謝台前幕後。他對住鏡頭說︰「我要多謝我至愛嘅屋企人，依家睇緊電視嘅你！」當他提到屋企人時，聲音變得沙啞，逐一多謝親友，但就未見他提及女友楊偲泳。

一句hello令張曦雯有劇拍 「馬來西亞最喜愛TVB女主角」就由《企業強人》的張曦雯奪得，她興奮表示自己是在《強人》宇宙長大，過去《強人》系列的角色成就了今日的她。她特別多謝羅永賢監製，稱對方因為見她有禮貌，在電梯跟他說了一聲「Hello」而改她出演劇集。她特別多謝曾志偉，指對方以身作則讓大家知道做一個藝人應該是怎樣。她亦用英語多謝另一半，最後她稱知道自己仍有很多不足，但會懷著謙虛的心行演員的路。