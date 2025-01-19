萬千星輝頒獎典禮2024｜龔嘉欣喊爆拎視后 叫曾勵珍帶領TVB繼續進步

《萬千星輝頒獎典禮2024》今日在澳門舉行，由陳懿德擔任司儀，她同時獲頒「最佳女新人」，大會鏡頭拍下其緋聞男友羅天宇眼濕濕見證德德的時刻。今年競爭激烈的視帝、視后分別由張振朗及龔嘉欣奪得，而「最佳劇集」就由《反黑英雄》獲得，由甄子丹負責頒獎予劇組。

視帝獎項由獲得三屆視帝的羅嘉良及黎耀祥一齊頒發，祥仔表示自己做得頒獎嘉賓已經預了自己沒份，二人更在台上笑同獲三屆視帝的郭晉安已經上岸，所以「唔吼我哋」，並稱得獎者是由「六屆視帝」頒發，最後由《反黑英雄》的張振朗首次奪得，並成為雙料視帝。

視后獎項由任達華、方中信頒發，任達華更用他著名的廣告金句問方中信︰「今晚11點你做緊咩？」方中信就表示今屆賽果很有驚喜，而任達華再引用金句︰「成個頒獎禮俾你彎晒！」由於節目已過11點半，曾勵珍亦不禁在台下圈他們。 視后獎項由《企業強人》由龔嘉欣奪得，打低大熱門的楊茜堯及林夏薇。二人宣讀她的名字時，她心情激動並在台下爆哭，大會形容她是港版「淚之女王」，並指她早前已獲頒「最佳女配角」及「最受歡迎電視女角色」，完成她個人演技獎項大滿貫。

龔嘉欣哽咽表示感覺像發夢，自己沒有想過會拿著「最佳女主角」的獎項，並提到自己19歲加入TVB，入行了16年，一直遇到很多機會及獲到很多人幫忙，很感謝黎耀祥教曉她何為演員的專業，多謝鄭則仕給予訊息跟她分析演技；多謝陳豪分享經驗，不厭其煩解答她的問題。 她亦特別多謝好姊妹陳凱琳及鄭嘉穎，她稱自己沒有家人，但他們每逢大時大節都會找她一起過。她很多謝一直栽培她的人及陪伴她的戰友，她亦感謝《企業強人》一眾台前幕後，特別多謝監製羅永賢。最後她多謝珍姐，指對方是非常有情義的人，並謂很喜歡對方罵她，又會為藝人的未來打算，並謂︰「珍姐，希望你帶領公司一齊進步！」