萬千星輝頒獎典禮2025｜李佳芯佘詩曼爭視后 炎明熹入圍歌曲獎

萬千星輝頒獎典禮於今日(24日)公布入圍名單，兩位舊將李佳芯與炎明熹竟有份入圍，令人意外。已離巢的李佳芯憑劇集《麻雀樂園》與大熱門佘詩曼爭奪視后；一直被雪藏的炎明熹，憑劇集《戀上西沙》主題曲《最動人一次》提名最佳電視歌曲獎。

《新聞女王2》鬥《金式森林》 兩人劇集《新聞女王2》與《金式森林》各有多項入圍，兩劇入圍最佳劇集、男女主角、男女配角。《新聞2》的黃宗澤、譚俊彥，佘詩曼、李施嬅，惡鬥《金式》的郭晉安、羅子溢、陳曉華爭男、女主角。男主角其他對手有《執法者們》黃宗澤、馬國明、陳豪。《痞子無間道》周嘉洛、朱敏瀚。《刑偵12》林保怡、張振朗。女主角其他對手有《巨塔之后》宣萱、陳煒、劉佩玥。《執法者們》蔡潔、陳瀅。《刑偵12》陳法蓉、傅嘉莉。

入圍最佳男配角有《麻雀樂團》姜大衞、黃庭鋒。《俠醫》馬貫東、丁子朗、鄭子誠。《執法者們》吳啟華、林嘉華、梁烈唯、丁子朗。女配角就有《巨塔之后》吳若希、蔣家旻、康華等。《金式森林》何依婷、龔慈恩等。《新聞2》高海寧、王敏奕、蔣祖曼。

入圍最佳劇集有《愛．回家之開心速遞》、《虛擬情人》、《執法者們》、《刑偵12》、《富貴千團》、《奪命提示》、《奔跑吧！勇敢的女人們》等。至於最佳電視歌曲獎，炎明熹要面對《最好的信念》古巨基、《日夜顛倒的主角》戴祖儀、《明日見》JW 王灝兒等。

