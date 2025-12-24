熱門搜尋:
娛樂
2025-12-24 13:30:00

萬綺雯、鄧萃雯等《我和春天有個約會》4大女主角跨年晚會激罕合體 網民超期待

《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生在上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織的舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4名女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是70、80後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看重播」、「要看一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。

萬綺雯凍齡得宜獲讚「食防腐劑」

又有唔少網民大讚萬綺雯保養得宜：「萬綺雯吃了多少防腐劑啊」、「萬綺雯怎麼還是這麼漂亮」、「雯雯真的好年輕」、「萬綺雯沒怎麼變」、「萬綺雯不是吧，還這麼年輕漂亮？」、「萬二蚊（萬綺雯）贏很大」等等；亦有網民指東方衛視十分厲害，估唔到可以請到蔡曉儀。

在我和春天有個約會飾演藍鳳萍的萬綺雯，將與劇中其餘女主角跨年晚會激罕合體。
在我和春天有個約會飾演姚小蝶的鄧萃雯，將與劇中其餘女主角跨年晚會激罕合體。
在我和春天有個約會飾演洪帶娣／洪蓮茜的商天娥，將與劇中其餘女主角跨年晚會激罕合體。
在我和春天有個約會飾演金露露的蔡曉儀，將與劇中其餘女主角跨年晚會激罕合體。
《我和春天有個約會》於1996年首播

《我和春天有個約會》當年除劇情吸引觀眾追看，鄧萃雯演唱歌曲《離春天那麼遠》一炮而紅外，與男主角江華嘅花邊新聞亦成關注。當年，鄧萃雯被指與江華戲假成真，有傳媒影到已與太太麥潔文結婚4年的江華連續6日出入鄧萃雯住所，麥潔文和江華於節目《城市追擊》力數鄧萃雯，指責鄧萃雯係狐狸精，其後與鄧萃雯展開隔空罵戰，令鄧萃雯形象一度影響。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

