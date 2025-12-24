萬綺雯、鄧萃雯等《我和春天有個約會》4大女主角跨年晚會激罕合體 網民超期待

《我和春天有個約會》為經典作品之一，備有舞台劇、劇集及電影。亞視劇集《我和春天有個約會》就是改編自1992年同名舞台劇劇本，為當年亞視收視最好嘅劇集之一。《我和春天有個約會》由鄧萃雯、萬綺雯、商天娥及蔡曉儀領銜主演。劇情背景發生在上世紀70年代，講述4個歌女悲喜交織的舞台人生。近日，東方衛視宣布跨年晚會將邀請到《我和春天有個約會》4名女主角萬綺雯、鄧萃雯、商天娥、蔡曉儀相聚跨年晚會，唔少網民都表示非常期待，紛紛留言：「天哪，我的童年」、「這絕對是70、80後的回憶」、「啊啊啊我小時候追幾遍的劇」、「哇！到時候看重播」、「要看一下了」、「童年回憶」、「以前的港劇是真好看」等等。