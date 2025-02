韋羅莎在社交平台開心Share,在限時動態分享新舊對照圖,寫道︰「Time flies,but thankfully we are doing well,Love you!(時光飛逝,但感恩我們都過得很好,愛你!)」而阿Sa亦回覆:「幼稚園老best,Love you.」至於另一張全身合照,二人拿起咕臣,遮住穿上背心舞衣的上半身,一臉靦腆。