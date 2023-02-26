蔡天鳳碎屍案｜蔡天鳳聽從前夫建議 聘前大伯任司機惹殺身之禍

名媛蔡天鳳遭殺害再被碎屍，案件轟動全城。蔡天鳳生前好友「豹太」及清洪契仔、英皇前歌手周英杰(現名清晞誦)先後接受訪問，他們大讚蔡天鳳性格單純，心地善良，從不say no，甚少說身邊人壞話，從不虧待身邊的人。清晞誦在訪問中更指蔡天鳳仍會幫前夫講好說話，而自己於上周二曾與蔡天鳳透過短訊聯絡，豈料自此陰陽永隔。

豹太與清晞誦稱蔡天鳳本有3名私人司機，其中一名司機在一個多月前辭職，於是蔡天鳳聽從前夫建議聘請前大伯擔任司機，豹太指蔡天鳳因為易話為，有感也要找個信任的人，她非常信任前夫一家，認為「你要錢就讓你賺」。沒想到正正是由大伯接載她往接女兒放學途中遇害。