蔡潔 丁子朗上水廣場獻唱撐本地運動員 大玩球類遊戲與fans感受運動狂熱

在巴黎奧運圓滿落幕之際，上水廣場舉辦盛大慶祝活動《Summer E-Sport齊撐運動員狂熱派對》，除邀請香港賽艇運動員趙顯臻，分享出戰奧運比賽的心路歷程，人氣藝人丁子朗、蔡潔亦有現身獻唱，支持香港運動員及慶祝港隊本屆出色的表現，並大騷足球及乒乓球的球技，引來不少fans連番尖叫。
首唱劇集熱播歌曲
活動中，蔡潔演唱其劇集中正在熱播的新歌，她坦言開心又緊張，對於歌手身份，她謙稱：「雖然實現了出歌夢想，仍不敢自稱為歌手。我注意到網友對新歌的評價，感謝大家給予正面的回應。」說到最新工作動向，蔡潔透露，最近主要在內地拍攝電影，稍後將進入劇組。問她到是否專注工作而不考慮拍拖，她笑著搖頭說：「隨緣吧！」
填詞講述戀愛經歷
丁子朗最近因拍劇令睡眠不足，引致體重下降，之前努力做Gym，操出來的理想身形消失了，令他又有藉口加操操肌，丁子朗高興表示：「即將推出首支個人單曲，現正在拍MV，今次自己包辦填詞，講述自己戀愛經歷，目標於年內出最少兩首新歌，敬請大家期待。」
活動中，丁子朗及蔡潔大玩球類遊戲，別看兩人感覺文質彬彬，但頗有運動天份，雙方實力旗鼓相當，戰況可謂相當激烈。最終，主持評定兩隊「打和」都有禮物，就是fans，可緊貼丁子朗及蔡潔「濕身」自拍。