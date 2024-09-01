蔡潔 丁子朗上水廣場獻唱撐本地運動員 大玩球類遊戲與fans感受運動狂熱

在巴黎奧運圓滿落幕之際，上水廣場舉辦盛大慶祝活動《Summer E-Sport齊撐運動員狂熱派對》，除邀請香港賽艇運動員趙顯臻，分享出戰奧運比賽的心路歷程，人氣藝人丁子朗、蔡潔亦有現身獻唱，支持香港運動員及慶祝港隊本屆出色的表現，並大騷足球及乒乓球的球技，引來不少fans連番尖叫。

首唱劇集熱播歌曲

活動中，蔡潔演唱其劇集中正在熱播的新歌，她坦言開心又緊張，對於歌手身份，她謙稱：「雖然實現了出歌夢想，仍不敢自稱為歌手。我注意到網友對新歌的評價，感謝大家給予正面的回應。」說到最新工作動向，蔡潔透露，最近主要在內地拍攝電影，稍後將進入劇組。問她到是否專注工作而不考慮拍拖，她笑著搖頭說：「隨緣吧！」