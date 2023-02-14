蔡瀚億《大誠實家》演技獲好評 與《空肚講宵夜》拍檔首獲民選最佳主持獎

由蔡瀚億(BabyJohn)、梁祖堯和陳俞希主持的ViuTV節目《晚吹－空肚講宵夜》自播出以來一直深受觀眾歡迎，經常高踞電視應用程式中【最多人睇】榜首。節目於去年12月中首邀觀眾一同慶祝三周年後，上周五(10日)獲電視評論網絡平台舉辦之【第7屆觀眾在民間電視大獎2022】的兩個獎項，分別為《民選最佳主持》第一位及《民選最佳資訊節目》第二位。
錦上添花的十周年
對於首獲民間票選獎項，BabyJohn表示：「好多謝每一位投票嘅觀眾，從來冇諗過可以喺主持範疇上得到肯定，多謝兩位好拍檔，仲有台前幕後所有工作人員成就出一個好節目，多謝咁多位觀眾一直支持！」 此獎項對於BabyJohn甚具意義，因2013年他憑出道電影《狂舞派》獲電影金像獎「最佳新演員」，如今適逢出道十周年，能在另一個範疇上獲得肯定，為演藝路上的首個十周年錦上添花。
籌備十周年企劃
BabyJohn在本月初播畢的電視劇《大誠實家》首當男主角演盧文乃，其表現大獲好評，尤其第九集爭奪撫養權會見福利官一幕，層次豐富，演技備受肯定。早前以特別演出身份的電影《殘影空間》，已鐵定於下周四(23日)上映，隨著電視劇迴響，其他演出及廣告工作邀約亦因而大增，BabyJohn現正計劃十周年企劃，推出個人書籍及周邊產品，相信觀眾今年可有更多機會看到BabyJohn的踪影。