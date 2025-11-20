蕭正楠夫妻檔賀台慶 黃翠如期待一家三口共度首個聖誕節

蕭正楠（Edwin）與黃翠如今年3月迎來愛情結晶品「蕭哈哈」，昨晚兩人恩愛出席《萬千星輝賀台慶》，夫婦接受訪問時一唱一和，衣着單薄的翠如更作狀叫老公脫下外套讓她取暖，Edwin則答：「爭咗啲嘢，爭個仔啊！如果抱住個仔就暖喇！三個人。不過今日太多人，我哋本來有啲想帶返嚟見吓咁多位同事，因為好少可以見到晒全公司台前幕後，諗到個過程就麻煩，我哋彩排佢點算呢？」二人透露囝囝「蕭哈哈」一喊不可收拾，相信帶了囝囝到場的話已一早返了屋企，免得影響台慶演出就惟有不帶蕭哈哈開工。比起其他女星，黃翠如自言今次打扮已算保暖，事關質料是絨布製成，她笑言性感與自己無關，加上每年台慶都比較凍，所以她穿衣上有備而戰，自認是全台最溫暖女星。