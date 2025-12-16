蕭正楠為囝囝忍住唔去旅行 黃翠如爆囝囝愛唔著衫通屋走

蕭正楠、黃翠如獲邀成為奧比斯「愛眼之星」，二人出席「蒙眼午餐2025-2026啟動禮」上，與學生們一起蒙著眼睛，在黑暗中感受生活的困難和不便。黃翠如在活動上表示成為媽媽後，會特別注重飲食，像是紅蘿蔔、南瓜這些對眼睛好的食物，都會做成寶寶副食品。蕭正楠補充笑道：「現在我們連講睡前故事都會注意光線，還要保持30公分距離，雖然寶寶還看不懂，但好習慣要從小培養！」

哈哈好愛出街

他們受訪時透露囝囝「哈哈」現對周遭環境特別有興趣，每當聽到開門聲時都會以為自己要準備出街，他們出門口時也要小心翼翼，甚至要用後門離開，免得他發現自己沒份外出而扭計。當陪他外時，哈哈會四處張望。翠如指「哈哈」很愛除衫，會不穿衣服通處走，所以現時換片要兩個人夾手夾腳才能成功。

問到有沒有為「哈哈」報讀Playgroup，他們爆連詩雅不停催促快些報，但他們仍在考慮中，未來希望「哈哈」可以讀到一間學習環境愉快的學校。他們表示暫時未有計劃一家三口去旅行，因為要兼顧的東西實在太多，笑言是另類的愛，因為最愛旅行的二人為了兒子只好忍住不去。