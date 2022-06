昨日Fiona又在IG及FB發布拍攝《乘風破浪3》的花絮影片,並寫道:「Dancing in the car is my thing」。穿上黑色低胸晚裝的Fiona,配襯復古大波浪髮型搭大紅色唇膏,加上她在鏡頭前不斷擺動身體,不再擺出「網紅」最愛的鵪鶉甫士,隨即獲網民大讚「So pretty,女神」、「果真反差萌」之不過,同時亦有網民留言:「整到熊黛林咁……不如搵熊黛林拍啦……」、「人工化咗」、「整到好似柳岩。」反應兩極。