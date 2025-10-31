薛家燕一身螢光黃打扮貼地搭港鐵 曾傳身家達2億港元

75歲的薛家燕由8歲開始入行做童星，1984年她與石保慶結婚，育有兩女一子，其後發現男方有外遇，二人於1995年離婚。家燕姐其後獨力照顧3個仔女，更曾因為想賺錢而陷入地產投資騙局。不過，家燕姐可以話苦盡甘來，因為《真情》好姨一角令事業一帆風順，加上多年來投資有道，令她賺到盤滿缽滿。



早前，有傳家燕姐身家達2億港元，雖貴為圈中富婆，但生活貼地。日前，有網民捕獲她現身佐敦港鐵站，並在社交網以「今日下午佐敦地鐵站偶遇家燕姐」為標題，寫道：「瞬間DNA覺醒嘿一啊嘿一啊嘿啊嘿哈哈哈，沒有上前去打擾家燕姐，記錄下人生中第一次偶遇明星真的運氣太好了！時間真的卡的剛剛好！」片中，見家燕姐全身螢光黃色打扮，相當搶眼，見她身旁有名疑似家傭姐姐，攙扶住家燕姐落樓梯入港鐵站，網民都大讚家燕姐生活低調貼地，毫無明星架子。