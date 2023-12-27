熱門搜尋:
李善均 黎淑賢去世 除夕倒數2024 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-27 20:28:15

薛家燕懶理林正峰出言調戲 自爆想即興游水唔使着泳衣

分享：
薛家燕為飲食節目《溜走的真味》擔任最後一集嘉賓。

薛家燕為飲食節目《溜走的真味》擔任最後一集嘉賓。

TVB一共六集的飲食節目《溜走的真味》由林正峰、「粵菜名廚」蕭秀香（三姐）及「潮州菜名 廚」許美德（德哥）擔任主持，明晚及後晚將播出最後兩集，本周嘉賓是潮州人楊潮凱，已在第一、二集擔任嘉賓的薛家燕也會於第六集驚喜「回歸」。

妙問妙答爆笑彈

後晚（29 日）最後一集，家燕姐依然最搶焦點，她與楊潮凱聯同正峰、德哥走訪山上的茶園，邊望梯田及湖泊邊享用「三姐的真味」，狂擦「海鮮五穀 擂茶」、「單叢茶炒飯」及「茶煙燻乳鴿」等地道潮州佳餚。「醒目仔」正峰乘機向家燕笠高帽，並說：「好正呀，家燕姐！」潮凱即寸正峰繼續搞Gag：「仲乜調戲家燕姐！」不過最搞笑是，家燕姐對正峰的美言非常受落，笑言：「唔係唔係！佢講得啱㗎，家燕姐係好正，不過周圍環境仲正喎，我諗住食完嘢落湖游水。」正峰即追問家燕姐有否帶泳衣，家燕姐竟回應說：「唔使着㗎！」到底家燕姐何出此言？全程食得津津有味的家燕姐，又激讚三姐廚藝：「今日我出現真係獲益良多，煙燻乳鴿好食過啲炸乳鴿！」三姐禮尚往來：「家燕姐果然係食神！」氹得家燕姐再次《食神》角色「味公主」上身拋金句：「好味呀！」配上動作及表情，喜感十足， 而坐正家燕姐旁邊食「喜劇效果」食到應的潮凱，則笑到幾乎噴嘢食，畫面相當熱鬧。

《溜走的真味》最後一集，家燕姐依成為焦點。 林正峰乘機向家燕姐笠高帽。 林正峰問家燕姐有否帶泳衣，家燕姐竟答：唔使着㗎！ 家燕姐激讚煙燻乳鴿好味。 家燕姐展現喜劇效果，令楊潮凱笑到幾乎噴嘢食。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受