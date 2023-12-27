薛家燕懶理林正峰出言調戲 自爆想即興游水唔使着泳衣

TVB一共六集的飲食節目《溜走的真味》由林正峰、「粵菜名廚」蕭秀香（三姐）及「潮州菜名 廚」許美德（德哥）擔任主持，明晚及後晚將播出最後兩集，本周嘉賓是潮州人楊潮凱，已在第一、二集擔任嘉賓的薛家燕也會於第六集驚喜「回歸」。

妙問妙答爆笑彈

後晚（29 日）最後一集，家燕姐依然最搶焦點，她與楊潮凱聯同正峰、德哥走訪山上的茶園，邊望梯田及湖泊邊享用「三姐的真味」，狂擦「海鮮五穀 擂茶」、「單叢茶炒飯」及「茶煙燻乳鴿」等地道潮州佳餚。「醒目仔」正峰乘機向家燕笠高帽，並說：「好正呀，家燕姐！」潮凱即寸正峰繼續搞Gag：「仲乜調戲家燕姐！」不過最搞笑是，家燕姐對正峰的美言非常受落，笑言：「唔係唔係！佢講得啱㗎，家燕姐係好正，不過周圍環境仲正喎，我諗住食完嘢落湖游水。」正峰即追問家燕姐有否帶泳衣，家燕姐竟回應說：「唔使着㗎！」到底家燕姐何出此言？全程食得津津有味的家燕姐，又激讚三姐廚藝：「今日我出現真係獲益良多，煙燻乳鴿好食過啲炸乳鴿！」三姐禮尚往來：「家燕姐果然係食神！」氹得家燕姐再次《食神》角色「味公主」上身拋金句：「好味呀！」配上動作及表情，喜感十足， 而坐正家燕姐旁邊食「喜劇效果」食到應的潮凱，則笑到幾乎噴嘢食，畫面相當熱鬧。