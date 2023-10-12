藍奕邦新曲《命》邀林夕填詞 六年前創作助他爬出情緒低谷

藍奕邦今日（12日）推出2023年第二首新單曲《命》，這支作品的創作追溯至他於2017年在加拿大休養期間，當時無論是身體還是情緒亦處於低潮期，重返舞台可謂相當遙遠，但是《命》的出現，成了他的最大鼓勵。藍奕邦說：「嗰陣聽歌大聲啲都耳仔痛，講句嘢又無氣，何況唱歌？但係我同自己講，要趁呢段時間寫定一、兩首好勁嘅歌，第日可以復出嘅話都有首歌袋住，就係咁寫咗《命》，寫完我就安心，因為佢真係我最好嘅旋律。」藍奕邦笑言這個旋律是他激勵自己的「紅蘿蔔」，他稱：「我好似隻驢仔咁追住『佢』，鼓勵自己好好休息、調整，因為我點都要好返出到呢首歌！」

只有林夕能夠駕馭

情緒低谷的經歷，往往不足為外人道。藍奕邦曾經如許多人般，認為自己的際遇是個宿命，但他不願服輸，不想自己敗在所謂「命運」之中：「我覺得好多經歷迷惘期嘅人，都聽過唔少呢啲說話，咩『性格決定命運』、『你自己搞成咁』。我只係想講，命不該絕，唔好輸畀所謂嘅『宿命』！我每日好努力逐少逐少爬返出嚟，就係唔想輸畀我條命！」確定旋律以後，他立即邀請林夕為歌曲填詞，藍奕邦說：「我覺得只有佢先可以駕馭呢個歌名。」除了是為自己「打氣」，《命》的意義在於突破命定論，藍奕邦說：「我覺得命運係一個概念，根本冇人真正知道人哋條命會係點，信命只係乖乖接受現實嘅代名詞。如果人人都信命、墨守成規，好多創作甚至新科技都唔會出現。」他深信沒有人可以預測命運，既然如此，何不勇敢地創造自己的人生？他說：「如果我當年真係信命，咁我應該冇可能出返嚟唱歌，繼續渾渾噩噩過埋下半世。」

《命》正好與去年推出的《生》組成藍奕邦對生活的看法：「呢幾年嘅經歷，令我對生命有種全新嘅感受，好想同大家分享呢份體會。2021年我生日嗰日（5月15日）收到林夕份詞，咁啱早幾日我又填好《生》，兩份詞剛剛好呼應到對方，好開心。」從而繼《生》之後，就有《命》這首歌。