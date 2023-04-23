藐同業靠運食老本搞軭香港樂壇 張學友讚K-Pop訓練有系統提升國力

馬時亨主持的節目《馬時亨．香港情》，昨晚(22日)請來張學友及張文新任嘉賓，與學友相識接近四十載的張文新，對學友性格及過去均瞭若指掌，全程與主持馬時亨向學友大逼供。學友解釋，當年為何做歌手又去拍戲：「一年要做兩、三隻碟，做第四隻唱片時算係迷失期。十隻(歌)裡面個target只係一隻或兩隻歌(hit到)，其他求其充數。我覺得基本上呢個係致死原因，因為到最後啲人唔信你，十隻歌得一隻聽得嘅，仲要嗰隻要中喎，邊有咁多神仙？咁你咪死咯，啲人開始唔聽你喇。」學友自言是家庭最主要支柱，要搵收入來源，所以去了拍戲。

怕做歌唱節目導師 談到有製作單位出動9位數天文數字酬勞，仍未能打動學友為歌唱比賽節目擔任評審及導師，對此他大方承認：「自己比賽出身，覺得比賽好唔容易，夠膽企上去唱已經好犀利，自己唔忍心話呢個唔得嗰個唔得。第二，去到做導師或者要教唱歌，我唔知點樣教呀，你可能會話『你唱咁多歌唔識教？』我真係唔識，我本身唔係正統學唱歌出身。」他又指以前做歌手靠運氣，現在做歌手背後必須具備有系統的支持：「依家有咗韓國嘅例子，佢哋係有系統去培養新一代，仲成功將成個國力提升咗。但人哋做緊嘢嘅時候，我哋仲喺度食緊老本。」