藝人專訪｜掙脫固有枷鎖 許廷鏗與《造星IV》囡囡合作有新領悟

許廷鏗(Alfred)自去年10月創立自家品牌「自許紀錄唱片公司」後，今年底終迎來首個以獨立歌手身份舉行的個人演唱會，於九展舉行兩場的【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 202跨年騷，門票火速售罄。繼推出【2021】專輯後，Alfred先後與3位《全民造星IV》的囡囡Marf(邱彥筒)、CK(黃斯琪)和WinWin(楊安琪)合作，推出兩首全新曲風的作品，曾任《造星IV》導師的他被網民揶揄扮樂壇大哥，他打趣反問：「依家仲需要樂壇一哥咩？」在樂壇百花齊放的年代，他直認要跟新勢力學習，「其實真係有嘢學，喺佢哋身上學到要試多啲可能性。」

拒麻木追求點擊 本年底的跨年騷【in the round】，重回他首次開個人騷的九展，Alfred投資七位數字的製作費，務求為觀眾提供最高質的視聽享受，堅持開四面台兼且決不加場，「我知再加場都有好多朋友好支持，但就當我任性吧，我覺得演唱會要END係2022年最後一刻。」首次自資開騷，壓力可不小，但Alfred早前竟出走往日本旅行，他卻另有見解，「香港地少人多，大家都你眼望我眼，營營役役生活好易攰。我哋做娛樂的小小任務，是大家放工、放學之後，演唱會為佢哋帶來娛樂、放鬆，如果藝人都唔識放鬆，你又叫人點放鬆？」從容，說的不只是演唱會，Alfred自言已甚少麻木追求歌曲點擊率和like數，「反而我的發帖、歌曲可留在歌迷腦海裡，或他們見到長文想睇睇，甚或save低，意義更大。我哋追求一齊經歷同行，日後當我變成歷史，還有足跡留給俾大家。」

保育本土文化 擺脫追like的枷鎖，創作上更為自由，Alfred與Win Win合作的《假面具》，Alfred首次挑戰唱rap，MV大玩東瀛風、更挑戰跳舞弱項，他笑言，「今次首歌就係要搣甩固有嘅枷鎖，許廷鏗吃雪茄係少見，甩天九係少見，呢個我真係有玩，依家係要去保育這個本地文化。」他透露MV導演本想在賭枱上放poker face講假面具，但他認為香港既有具特色的本土文化，為何不好好發掘和保育？故此，西洋撲克牌就換成MV中的天九，他笑言，「我地香港人玩天九都可以有poker face！」Alfred形容今次跟Win Win合作，彼此因信任對方而踏出舒適圈，向來對歌聲沒自信心的Win Win首次入錄音室唱歌，Alfred則豁出去rap住跳出型格舞步。

開拓更多可能性 另一首作出嶄新嘗試的歌曲《亻言》，則是與CK和Marf合作，Alfred接連與《造星IV》的學員合作，難免招來話柄，對於被指扮樂壇大哥或救世者，他豁達回應，「唔通我出道13年仲要好謙虛？反過來說，可以話我靠黐(人氣)，況且依家樂壇百花齊放，仲需要樂壇一哥咩？」Win Win主力綜藝，同時兼任自僱排舞師；CK則是獨立女團STRAYZ的成員，也涉獵音樂創作編曲，足以勝任監製工作；Marf加入到夢寐以求的女團COLLAR，忙碌中仍願支援幕後工作。他大讚3位樂壇新生代，出道僅一年已有很大成長，心態和能力都比自己優勝，「我覺得佢哋係叻到，我想跟佢哋學嘢，而其實真係有嘢學。佢哋進步比我當年更大，當年我玩完比賽只想唱歌，唔鍾意拍劇、做綜藝和做主持，講得好聽叫堅持，唔好聽就是故步自封，係佢地身上學到就係試多啲可能性。」

放下防護 活得自在 顧名思義，《假面具》，圍繞「做自己」與戴面具，Alfred認為每個人踏出家門，難免會有面見包裝自己，「只要唔係存心欺騙給人好唔同嘅印象，沒大問題，我以前有好多防護網，驚人哋唔知點睇我而強裝，呢啲就好值得喺呢個世代放低。我依家出來個狀態，我覺得係自在咗，同埋都係真實。」放下防護網，發掘更多可能性，Alfred在電影《深宵閃避球》首次客串，又在綜藝節目《超識玩》速食4條魚肉腸，在社交平台開live「表演」食納豆，隨心而行的他笑言，驚喜突破陸續有來。 文：Grace 攝：蘇文傑 化妝：Khaki Yan 髮型：Derek Li @ Xenter 服裝：treeandbranch 地點：HUSTL